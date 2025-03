EQS-News: Geschäftsjahr 2024: SBO mit soliden Ergebnissen und hohem Cashflow in schwierigem Marktumfeld

EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftsjahr 2024: SBO mit soliden Ergebnissen und hohem Cashflow in schwierigem Marktumfeld



20.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Umsatz mit MEUR 560,4 auf hohem Niveau, unterstützt durch Expansion in strategische Märkte

EBITDA von MEUR 101,9 (Marge: 18,2%), EBIT liegt bei MEUR 70,1 (Marge: 12,5%)

Operativer Cashflow steigt auf MEUR 98,4, Freier Cashflow auf MEUR 66,8 verdoppelt

Dividendenvorschlag von EUR 1,75 pro Aktie

Ternitz/Wien, 20. März 2025. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO), im ATX der Wiener Börse notiert, hat im Jahr 2024 in einem schwierigen Marktumfeld eine gute finanzielle Performance erzielt. Der Konzernumsatz blieb mit MEUR 560,4 auf hohem Niveau (2023: MEUR 585,9), unterstützt durch ein gesteigertes Wachstum in den strategischen Märkten des Nahen Ostens und Lateinamerikas. Der leichte Rückgang des Umsatzes um 4,3% ist im Wesentlichen auf die sinkende Nachfrage in der Advanced Manufacturing & Services-Division (AMS) in der zweiten Jahreshälfte zurückzuführen, die zum Teil durch steigende Umsätze in der Oilfield Equipment-Division (OE) kompensiert wurde. Der Auftragseingang von SBO belief sich auf MEUR 483,7 (2023: MEUR 543,7), der Auftragsbestand lag zum Jahresende bei MEUR 141,8 (2023: MEUR 225,4).



Trotz der herausfordernden Marktdynamik erzielte SBO solide Ergebnisse. Operativ gingen das EBITDA und EBIT zwar aufgrund des Marktumfelds und zusätzlicher Aufwendungen im ersten Halbjahr zurück, blieben jedoch auf einem zweistelligen Margenniveau: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte MEUR 101,9 (2023: MEUR 131,3) bei einer EBITDA-Marge von 18,2% (2023: 22,4%). Das Betriebsergebnis EBIT lag bei MEUR 70,1 (2023: MEUR 102,3), was eine EBIT-Marge von 12,5% (2023: 17,5%) ergibt.



Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf MEUR 63,6 (2023: MEUR 94,2), das Ergebnis nach Steuern kam auf MEUR 45,3 (2023: MEUR 71,6), wobei die Steuerquote auf 28,8% anstieg (2023: 24,0%). Das Ergebnis je Aktie (EPS) für 2024 lag bei EUR 2,88 (2023: EUR 4,55).

„Das Jahr 2024 war von sehr unterschiedlichen und insgesamt schwierigen Marktbedingungen geprägt. Die Märkte entwickelten sich schwächer als erwartet, insbesondere in den USA. In der AMS-Division ließ die Nachfrage unserer Kunden ab der Jahresmitte nach. Wir haben auf die jeweilige Dynamik rasch reagiert, gezielt gegengesteuert und zusätzlich unsere Expansion in strategisch wichtige Regionen wie dem Nahen Osten und Lateinamerika erfolgreich beschleunigt. Dadurch haben wir im Jahr 2024 eine zweistellige EBIT-Marge erzielt und den Freien Cashflow verdoppelt“, sagt Klaus Mader, Vorstandsvorsitzender von SBO. „Parallel war unser Blick konsequent in die Zukunft gerichtet. Das Ergebnis ist unsere neu kalibrierte Strategie, die wir heute vorstellen werden.“

Unterschiedliche Entwicklungen in den Geschäftsbereichen, OE holt im zweiten Halbjahr auf

Nach zwei Jahren mit sehr hohem Wachstum (2023: 32,2%, 2022: 75,8%) erwirtschaftete die Advanced Manufacturing & Services-Division einen Umsatz von MEUR 285,3 (2023: MEUR 328,7). Der Rückgang von 13,2% ist auf ein zurückhaltendes Investitionsverhalten der Industrie und entsprechend geringere Kundennachfrage zurückzuführen. Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf MEUR 56,7 (2023: MEUR 80,3), die EBIT-Marge blieb mit 19,9% weiterhin hoch (2023: 24,4%).



Die Oilfield Equipment-Division sah sich mit einem schwierigen US-Markt konfrontiert. Organisatorische und operative Maßnahmen in der ersten Jahreshälfte und ein gesteigertes Wachstum im Nahen Osten und Lateinamerika, beides Märkte im strategischen Expansionsfokus von SBO, führten in der zweiten Jahreshälfte zu einer Trendumkehr. Trotz des schwachen US-Marktumfeldes erreichte die OE-Division zum Jahresende ein Umsatzwachstum von 7,0% auf MEUR 275,2 (2023: MEUR 257,2). Nach einem schwachen ersten Halbjahresergebnis (H1 2024: EBIT von MEUR 2,2) verbesserte sich die Performance von OE im zweiten Halbjahr deutlich und erreichte 2024 ein EBIT von insgesamt MEUR 16,7 (2023: MEUR 31,5). Die EBIT-Marge belief sich auf 6,1% (2023: 12,2%).

Hervorragende Bilanzstruktur, Freier Cashflow verdoppelt

Das Eigenkapital der SBO-Gruppe erhöhte sich zum 31. Dezember 2024 auf MEUR 492,7 (2023: MEUR 448,0). Das entspricht einer exzellenten Eigenkapitalquote von 50,0% (2023: 53,6%). Die liquiden Mittel verdoppelten sich nahezu auf MEUR 314,7 (2023: MEUR 162,4), unterstützt durch eine hohe operative Cash-Generierung und zusätzliche Finanzierungen. Die Nettoverschuldung verringerte sich deutlich auf MEUR 56,0 (2023: MEUR 92,3), was das Gearing auf 11,4% reduzierte (2023: 20,6%).

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (operativer Cashflow) erhöhte sich auf MEUR 98,4 (2023: MEUR 86,5). Der Freie Cashflow verdoppelte sich von MEUR 33,1 im Jahr 2023 auf MEUR 66,8. 2023 enthielt der Freie Cashflow Auszahlungen von MEUR 18,6 für einen Unternehmenserwerb. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (CAPEX) betrugen MEUR 34,6 (2023: MEUR 37,5). Die Investitionen wurden für den Ausbau der AMS-Division in Vietnam sowie für die Erweiterung der 3D-Metalldruckkapazitäten genutzt. Zudem wurden Investitionen in den laufenden Ausbau und die Erneuerung der Mietflotte von Bohrwerkzeugen getätigt.

Aufgrund der soliden Ergebnisse und der starken Cash-Generierung wird der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 1,75 je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 (2023: EUR 2,00) vorschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 61%.

Ausblick: Kurzfristige Marktdynamiken managen, strategische Ziele konsequent umsetzen

Das Marktumfeld von SBO bleibt angesichts politischer Richtungsänderungen, geopolitischer Unsicherheiten und zunehmender Spannungen im Welthandel auch 2025 komplex und volatil. Regional unterschiedliche Trends und Marktdynamiken werden kurzfristig die Prioritäten in den beiden Geschäftsbereichen prägen. SBO wird das zurückhaltende Investitionsverhalten und damit die geringere Kundennachfrage im AMS-Bereich weiterhin aktiv managen und Kapazitäten entsprechend anpassen. Im OE-Bereich ist SBO gut positioniert, um im weiterhin herausfordernden US-Umfeld besser als der Markt zu performen. Dazu tragen die Anfang 2024 ergriffenen organisatorischen und operativen Maßnahmen bei, die unter anderem auch technologische Verbesserungen und Produktinnovationen umfassten. International wird SBO das Umsatzwachstum weiter beschleunigen und die Marktanteile erhöhen.

Hinsichtlich des langfristigen Ausblicks für den Energiesektor bleibt SBO zuversichtlich. Dazu tragen die wachsende globale Energienachfrage, der Fokus auf Energiesicherheit und die fortschreitende Energiewende bei.



Im Rahmen der Bilanzpräsentation stellt SBO heute auch seine neu kalibrierte Strategie vor, die auf den Eckpfeilern Diversifizierung, Marktexpansion, Technologieführerschaft und operative Exzellenz basiert. Damit wird SBO langfristiges Wachstum und Portfolioerweiterung sowie Wertgenerierung durch nachhaltige Geschäftstätigkeiten erreichen. „Die aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind volatil, aber wir bleiben fokussiert auf unserem Kurs: Wir implementieren zielgerichtet unsere neue Strategie, treiben Innovationen voran und nutzen gezielt Wachstumschancen. Dank unserer exzellenten Bilanzstruktur und der hohen Cash-Position sind wir sehr gut positioniert, um unsere Strategie fokussiert und präzise umzusetzen“, schließt CEO Klaus Mader.

Hinweis für Medien:

Die Jahresergebnisse 2024, die neue Strategie sowie der neue Markenauftritt von SBO werden Medienvertreter:innen bei der heutigen Bilanz-Pressekonferenz um 10:00 Uhr im k47, 1010 Wien vorgestellt (Anmeldung an media.relations@sbo.at). Zur neu kalibrierten Strategie folgt eine Presseaussendung um 10:30 Uhr.

Die wichtigsten SBO-Kennzahlen im Vergleich

SBO ist Weltmarktführer in der Herstellung hochlegierter, nicht-magnetisierbarer Stähle sowie hochpräziser Komponenten und High-Tech Equipment für den Energiesektor und andere Industrien. Der globale Präzisions-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Ternitz, Österreich, ist weltweit an mehr als 20 Standorten mit rund 1.600 Mitarbeitern tätig. Die Gruppe liefert führende Technologien, die auf einem hochinnovativen Produktportfolio und starken Patenten basieren. SBO notiert im Leitindex ATX der Wiener Börse (ISIN AT0000946652).

Weitere Informationen: www.sbo.at

Kontakt:

Monika Bell, Head of Investor Relations

Tel: +43 2630 315-253

E-Mail: investor.relations@sbo.at

