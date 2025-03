Stromausfall in Heathrow trifft Tausende Flugpassagiere in Deutschland

LONDON/BERLIN (dpa-AFX) - Der Stromausfall am Londoner Flughafen Heathrow hat spürbare Folgen für den Luftverkehr von und nach Deutschland. Knapp 100 Flüge fänden täglich zwischen einem deutschen Flughafen und London-Heathrow statt, erklärte der Flughafenverband ADV in Berlin. Zwar könne ein Teil nach London-Gatwick und London-Stansted umgeleitet werden. Dennoch rechne man mit mehr als 50 Flügen und rund 9.000 betroffenen Passagieren, die wegen des Stromausfalls in Heathrow nicht fliegen könnten, sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Der Verband empfahl allen Fluggästen, sich frühzeitig bei ihrer Airline über den Flugstatus zu informieren.

Alleine am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sollten am Freitag rund 30 Flüge von und nach London annulliert werden, sagte ein Flughafensprecher. Auch am Hamburger Flughafen mussten einige Flüge gestrichen werden.

Der ADV forderte einen besseren Schutz der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Der Vorfall zeige, dass kritische Infrastrukturen trotz aller Vorkehrungen verwundbar seien. "Ein Flughafen kann sich nicht vollständig selbst versorgen und ist auf externe Versorgungsnetzwerke angewiesen", sagte Beisel. Die Politik müsse beim künftigen Gesetz zum Schutz kritischer Infrastrukturen in Deutschland hier auf Verbesserungen zielen./als/DP/ngu