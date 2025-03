ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach endgültigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die neuen Prognosen des Herstellers von Optoelektronik für das laufende Jahr deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung für die operative Marge (Ebitda) in diesem Jahr liege in der oberen Hälfte des vom Unternehmen genannten Zielkorridors./bek/tih

