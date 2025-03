ANALYSE-FLASH: UBS senkt Air France-KLM auf 'Neutral' und Ziel auf 11,45 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air France-KLM von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 12,05 auf 11,45 Euro gesenkt. Die verbesserten Aussichten seien inzwischen gut eingepreist in den Aktien der Franzosen, schrieb Analyst Jarrod Castle in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Das gesunkene Kursziel resultiert aus höheren Verbindlichkeiten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 18:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

