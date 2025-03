dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter richtungslos

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Nach seinem guten Lauf bis in die vergangene Woche schlägt der Dax aktuell keine klare Richtung ein. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start rund 0,2 Prozent tiefer auf 22.816 Punkte. Damit schlingert er weiter um seine 21-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell bei 22.831 Punkten liegt. Ein neuerlicher Anlauf auf seinen Vorwochenrekord bei 23.476 Punkten zeichnet sich indes trotz klarer Erholung an der Wall Street nicht ab. Die US-Indizes haben allerdings Nachholbedarf und kommen vom jüngst tiefsten Niveau seit September 2024. Zuletzt starke europäische Bankenwerte könnten durch eine Neubewertung von JPMorgan einen Dämpfer erhalten. Die Branchenexperten sehen sie im Vergleich mit ihrer US-Konkurrenz inzwischen heißgelaufen und stufen sie auf "Neutral" ab.

USA: - GEWINNE - Der bekannteste US-Index Dow Jones Industrial hat am Montag an seinen Erholungsversuch aus der vergangenen Woche angeknüpft und ist zurück auf dem Niveau vom Jahresbeginn. Auch die anderen zwei wichtigen Indizes, der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100, erholten sich weiter. Über die Ziellinie ging der Dax 0,17 Prozent tiefer bei 22.852,66 Punkten. Er behauptete sich damit knapp über seiner 21-Tage-Durchschnittslinie, die bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter Kurzfristindikator ist. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen beendete den Montagshandel 0,10 Prozent tiefer bei 28.755,62 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan stieg der Leitindex Nikkei-225 kurz vor dem Handelsschluss um gut ein halbes Prozent. Der Hang Seng in Hongkong sank hingegen zuletzt um rund zwei Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien 0,1 Prozent im Minus lag.

DAX 22852,66 -0,17% XDAX 22886,11 -0,09% EuroSTOXX 50 5415,79 -0,15% Stoxx50 4668,06 -0,35% DJIA 42583,32 1,42% S&P 500 5767,57 1,77% NASDAQ 100 20180,44 2,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,25 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0803 0,01% USD/Yen 150,42 -0,19% Euro/Yen 162,50 -0,17%

BITCOIN:

Bitcoin 86.775 -0,84% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 73,02 +0,02 USD WTI 69,13 +0,02 USD

