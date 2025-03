EQS-News: FORTEC Elektronik AG bestätigt vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/2025

EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Quartalsergebnis

FORTEC Elektronik AG bestätigt vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/2025



Konzernumsatz mit 35,6 Mio. EUR unter Vorjahresniveau (VJ: 47,0 Mio. EUR)

Konzern-EBIT mit 0,2 Mio. EUR deutlich reduziert (VJ: 4,5 Mio. EUR)

Auftragsbestand steigt im ersten Halbjahr leicht auf 56,1 Mio. EUR (30. Juni 2024: 53,4 Mio. EUR)

Der FORTEC Konzern hat heute ihren Halbjahresbericht des Geschäftsjahres 2024/2025 (Berichtszeitraum: 1. Juli 2024 - 31. Dezember 2024) veröffentlicht.

Der FORTEC Konzern lag nach den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 2024/2025 mit einem Konzernumsatz von 35,6 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert von 47,0 Mio. EUR. Ursächlich dafür sind zum einen die anhaltende Investitionszurückhaltung der Kunden sowie hohe Lagerbestände, insbesondere in den Hauptmärkten Deutschland und den USA. Zum anderenbremsen geopolitische Unsicherheiten zusätzlich.

Das Segment Datenvisualisierung trug mit 20,9 Mio. EUR (VJ: 29,1 Mio. EUR) und das Segment Stromversorgungen mit 14,7 Mio. EUR (VJ: 17,8 Mio. EUR) zum Gesamtumsatz bei.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) als zweiter wichtiger Leistungsindikator bei FORTEC lag mit 0,2 Mio. EUR aufgrund der rückläufigen Umsätze ebenfalls deutlich unter dem Wert des Vorjahres (VJ: 4,5 Mio. EUR). Damit bestätigt FORTEC die am 7. Februar 2025 veröffentlichten vorläufigen Zahlen.

Der Konzern-Periodenüberschuss belief sich im ersten Halbjahr 2024/2025 auf 0,2 Mio. EUR (VJ: 3,2 Mio. EUR) und das Ergebnis pro Aktie entsprechend auf 0,07 EUR (VJ: 0,99 EUR).

Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2024 hat sich auf einem Niveau von rund 56,0 Mio. EUR stabilisiert.

Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert: „Die aktuellen globalen Entwicklungen stellen FORTEC vor Herausforderungen und belasten die Geschäftsentwicklung. Zusätzliche Maßnahmen im Rahmen unserer Strong Together 2030-Strategie, insbesondere im Bereich Datenvisualisierung, haben im ersten Halbjahr noch nicht ihre volle Wirkung entfaltet. Dennoch werden sie langfristig unsere Marktposition stärken. In den USA erweitern wir unser Portfolio erstmals um Leistungselektronik und unterstützen aktiv Projekte, die von der EU in die USA verlagert werden. Gleichzeitig stärken wir unsere Präsenz im Kernmarkt Deutschland im Bereich Defense und treiben das internationale Wachstum in den Bereichen Medical und Transportation voran.“

Sandra Maile

Vorstandsvorsitzende

Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.

