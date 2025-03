Ethereum Kurs kämpft um 2.000-Dollar-Marke – Trumps Politik im Blick

Der nach Marktgröße zweitwichtigste Kryptowert Ether (ETH) hält sich am Donnerstag und damit wenige Stunden nach Ankündigung neuer US-Zölle auf importierte Autos zunächst über der psychologischen Marke von 2.000 Dollar. Anleger dürften nun neue Auswirkungen auf die Konjunktur fürchten, was die Rezessionssorgen befeuern und zulasten der allgemeinen Risikofreude gehen könnte.

Konjunkturdaten in den USA im Fokus – Anleger dürften auf Zinssenkungssignale hoffen

Im Fokus der Anleger stehen heute neue Daten zur US-BIP-Wachstumsrate sowie die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (13:30 Uhr).

Am Freitag rückt der im Jargon sogenannte „PCE-Deflator“ für die persönlichen Konsumausgaben in den Fokus (13:30 Uhr). Anleger versprechen sich in diesem Zusammenhang neue Inflationssignale.

Erst am 07. Mai kommt die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) planmäßig zusammen, um über die zukünftige Geldpolitik zu entscheiden. Vor rund einer Woche hatte die Fed zuletzt das Zinsband bei einer Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen.

Für eine Zinssenkung auf dem Mai-Termin taxiert das „Fed-Watch-Tool“ der CME Group derzeit die Chance auf 12,9 Prozent, dass es zu einer Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt kommen könnte.