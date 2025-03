GNW-News: Stefanini in der europäischen IT-Beschaffungsstudie 2024/2025 von Whitelane Research als leistungsstarkes Unternehmen anerkannt

^BRÜSSEL, Belgien, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stefanini (https://stefanini.com/en), ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen und zuverlässiger Innovationspartner, wurde in der europäischen IT-Beschaffungsstudie 2024/2025 von Whitelane Research als ?Strong Performer" in der Kategorie ?Workplace Services" ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die Fähigkeit von Stefanini, skalierbare und kundenorientierte Arbeitsplatzlösungen auf dem gesamten europäischen Markt anzubieten, und festigt seinen Ruf als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die nach Innovation und Exzellenz streben. Die starke Leistung von Stefanini spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, den unterschiedlichen Bedürfnissen von Organisationen in ganz Europa gerecht zu werden. Hervorragende Leistung in allen wichtigen Kennzahlen Stefaninis Platzierung in der Studie unterstreicht seine Exzellenz in wichtigen Leistungsbereichen: * 79 % in der Leistungserbringung - Gewährleistung der betrieblichen Effizienz und einer qualitativ hochwertigen Ausführung. * 82 % im Bereich Kontenverwaltung - Aufbau starker Kundenbeziehungen und Identifizierung von Wachstumschancen. * 74 % in der preislichen Wettbewerbsfähigkeit - Angebot kostengünstiger Lösungen, die den Markterwartungen entsprechen. ?Wir bei Stefanini haben es uns zur Aufgabe gemacht, europäischen Organisationen dabei zu helfen, in einer immer komplexeren digitalen Landschaft erfolgreich zu sein", so Rik Demeulemeester, VP of Sales bei der Stefanini Group. ?Diese Anerkennung spiegelt das Engagement unseres Teams und unseren Fokus auf die Bereitstellung von Lösungen wider, die Unternehmen in die Lage versetzen, innovativ zu sein und den langfristigen Erfolg in ganz Europa voranzutreiben." Unser Engagement für Co-Creation und unsere Expertise bei der Bereitstellung skalierbarer, zuverlässiger Dienstleistungen werden in unseren Kundenfall- Videobewertungen hervorgehoben. Erfahren Sie, wie einige unserer Kunden, Mazda (https://www.youtube.com/watch?v=EX-7o-VFfO4), Hydro (https://www.youtube.com/watch?v=9E3ykIx9jN8), Evonik (https://www.youtube.com/watch?v=JNKV-xMRiCM) und Nordzucker (https://www.youtube.com/watch?v=Y1IoIyLDN3U), von unseren Lösungen profitiert haben, indem sie Stefanini die Optimierung von Arbeitsabläufen, die Stärkung der Sicherheit und die Förderung der digitalen Transformation anvertraut haben. Erkunden Sie Stefaninis Arbeitsplatzlösungen (https://stefanini.com/en/solutions/workplace-and-infrastructure). Der Bericht identifiziert Dienstleistungen am Arbeitsplatz als einen kritischen Bereich für das Outsourcing-Wachstum, wobei Unternehmen in ganz Europa nach Partnern suchen, die sichere und innovative Lösungen anbieten. Die hohe Platzierung von Stefanini in der Studie spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, diesen Anforderungen mit Agilität und Kreativität gerecht zu werden und Kunden dabei zu helfen, im heutigen Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu sein. Exzellenz für die Zukunft Stefanini investiert weiterhin in modernste Technologien und innovative Verfahren, um den sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Mit einem Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, befähigt Stefanini Organisationen, ihre Ziele zu erreichen, und stellt sicher, dass sie in einer zunehmend digitalen Welt an der Spitze bleiben. Nachhaltige Exzellenz spiegelt sich im NPS wider Der Net Promoter Score (NPS) von Stefanini EMEA für 2024 von 73,8 zeigt dieses Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerfahrungen. Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem die NPS-Werte verbessert wurden, was das Engagement von Stefanini für Exzellenz unterstreicht. Über Whitelane Research Whitelane Research ist ein führendes unabhängiges Forschungsunternehmen, das sich auf IT-Beschaffung in ganz Europa spezialisiert hat. Seit über einem Jahrzehnt liefert es durch seine renommierten Studien unschätzbare Erkenntnisse, die auf dem Feedback von über 2.000 Kundenorganisationen basieren, die jährlich über 6.000 IT-Sourcing-Beziehungen bewerten. Mit mehr als 500 ausführlichen Interviews mit IT-Führungskräften, die jedes Jahr durchgeführt werden, ist Whitelane Research die maßgebliche Autorität bei der Ermittlung der leistungsstärksten Dienstleister in Europa. Über Stefanini Seit über 35 Jahren ist Stefanini ein zuverlässiger globaler Partner für Technologielösungen, der Organisationen dabei unterstützt, Komplexität zu bewältigen und Chancen zu nutzen. Von Dienstleistungen am Arbeitsplatz bis hin zur digitalen Transformation und darüber hinaus bietet Stefanini skalierbare, nachhaltige und kundenorientierte Lösungen, die messbaren Erfolg bringen. Weitere Informationen zur Auszeichnung von Stefanini in der europäischen IT- Beschaffungsstudie 2024/2025 von Whitelane finden Sie unter https://whitelane.com/europe-2024-2025/. Erfahren Sie mehr über Stefaninis Arbeitsplatzlösungen. (https://stefanini.com/en/solutions/workplace-and-infrastructure) Medienkontakt: Diana Iosu Corporate Communication Senior Advisor, DiFine PR diana.iosu@difinepr.com (mailto:diana.iosu@difinepr.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21ac73fd-764a-488b-a85c- 1c2d3402739e °