IRW-News: Super Copper Corp.: CEO von Super Copper stellt strategisches Update inmitten von Rekord-Kupferpreisen bereit

IRW-PRESS: Super Copper Corp.: CEO von Super Copper stellt strategisches Update inmitten von Rekord-Kupferpreisen bereit

- Kupfer-Spotpreis übersteigt 5,20 $/lbs und verdeutlicht starke Marktgrundlagen

- Überzeichnete Finanzierung abgeschlossen, die Kapital zur Beschleunigung von Geschäftszielen bereitstellt

- Vorzeigeprojekt in Chile wird weiterentwickelt: Super Copper ist bestrebt, Bohrgenehmigungen zu erhalten, seine zweite Runde an geophysikalischen Untersuchungen durchzuführen und mit Bohrungen zu beginnen.

- Materialforschungsabteilung möchte Kupferverarbeitung mit Biopolymertechnologie verbessern

27. März 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) (Super Copper oder das Unternehmen), ein Bergbauexplorationsunternehmen, freut sich, nach dem jüngsten Anstieg des Kupfer-Spotpreises auf über 5,20 $ pro Pfund ein Unternehmensupdate bereitzustellen. Dieser bedeutsame Preismeilenstein unterstreicht die entscheidende Rolle von Kupfer beim Übergang zu sauberer Energie, moderner Infrastruktur und fortschrittlicher Fertigung weltweit.

CEO Zachary Dolesky sagte: Auf dem Kupfermarkt zeichnet sich ein klarer Trend ab: Die Nachfrage nach diesem essenziellen Metall steigt, was durch Elektrifizierung und Innovation angetrieben wird. Super Copper befindet sich in einer günstigen Position, um diese Möglichkeit zu ergreifen. Unser Projekt Cordillera Cobre in Chile - einer der besten Kupferregionen der Welt - liefert vielversprechende Ergebnisse: die jüngsten Probennahmen bestätigen eine weit verbreitete hochgradige Mineralisierung. Nun, da unsere jüngste überzeichnete Finanzierung abgeschlossen ist, sind wir bestrebt, unser Unternehmen auf einer soliden fundamentalen Basis weiter auszubauen.

Markthintergrund: Was uns der Preis verrät

- Steigende Nachfrage: Elektrofahrzeuge (EVs), erneuerbare Stromnetze und industrielle Automatisierung befeuern einen steigenden Kupferverbrauch.

- Anhaltende Versorgungsengpässe: In die Jahre gekommene Minen, sinkende Erzgehalte und geopolitische Unsicherheiten verknappen das globale Angebot, was den Wert von Kupfer weiter steigen lässt.

- Etablierte Position in Chile: Als weltweit führender Kupferproduzent fördert Chile umfassende Bergbauinvestitionen und technologische Innovationen - ein erstklassiges Umfeld für die Aktivitäten von Super Copper.

Fortschrittsbericht: Vorzeigeprojekt Cordillera Cobre von Super Copper

1. Hochgradige Proben

- Mehrere Schürfgraben- und Oberflächenproben mit einem Kupfergehalt von 5 bis 10 %, mit einem Spitzenwert von bis zu 10,3 % Cu.

- Ein erhöhter Silbergehalt (bis zu 296 g/t) unterstreicht das Potenzial des Projekts für eine polymetallische Mineralisierung.

2. Berechneter Explorations- und Bohrplan

- Das Unternehmen ist im Begriff, einen geophysikalischen Untersuchungsplan zu finalisieren, um Bohrziele zu verfeinern, wobei die Genehmigungsverfahren im Gange sind.

- Das Ziel besteht darin, nach den Ergebnissen und der Analyse des nächsten geophysikalischen Programms ein mehrstufiges Bohrprogramm zu starten, dessen Schwerpunkt auf vorrangigen Gebieten liegt.

3. Strategischer Standort und Infrastruktur

- Das Projekt Cordillera Cobre in der chilenischen Provinz Atacama profitiert von der Nähe zu einer etablierten Bergbauinfrastruktur, erfahrenen regionalen Arbeitskräften und einer starken Unterstützung durch die Gemeinde.

- Die Expansionsstrategie von Super Copper beinhaltet die Bewertung weiterer vielversprechender Zonen in der Region, um das Explorationsprofil des Unternehmens zu erweitern.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal: die Materialforschungsabteilung von Super Copper

- Biopolymerinnovation: Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Super Copper entwickelt in Zusammenarbeit mit MetaFLO eigene Biopolymerlösungen, die die Kupferverarbeitung verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung verringern sollen.

- Wachstumsstarke vergleichbare Landschaft: Die steigenden Bewertungen vergleichbarer Bergbau-Technologieunternehmen spiegeln die zunehmende Anerkennung der finanziellen Vorteile seitens Investoren wider, die sich aus Prozessinnovationen im Bergbau ergeben.

Wir sind davon überzeugt, dass uns unser ganzheitlicher Ansatz - die Kombination aus traditioneller Mineralexploration und Materialforschungsentwicklung - von anderen unterscheidet. Während wir uns in Chile weiterentwickeln, verzeichnet unsere Biopolymerinitiative Fortschritte, zu denen wir weitere Pressemitteilungen veröffentlichen werden, fügte Dolesky hinzu. Wir sind davon überzeugt, dass diese Strategie der Schlüssel zur Schaffung von kurz- und langfristigen Werten für unsere Aktionäre ist.

Unternehmensausblick: Die Zukunft von Super Copper

- Übereinstimmung der Kapitalstruktur: Das Management und die strategischen Partner besitzen eine wesentliche Beteiligung an Super Copper, wodurch die Übereinstimmung mit den Interessen der Aktionäre gewährleistet ist.

- Partnerschaften und Teamerweiterung: Das Unternehmen befindet sich in aktiven Gesprächen, um neue strategische Investoren und technische Experten zu gewinnen, wobei Pressemitteilungen erwartet werden können, sobald neue Mitglieder hinzukommen.

- Gesetzte Meilensteine: In den kommenden sechs bis zwölf Monaten werden wir unter anderem die Bohrgenehmigungen finalisieren, zusätzliche geophysikalische Untersuchungen durchführen, mit der Bohrplanung beginnen und die Biopolymerinitiative in Richtung Marktreife weiterentwickeln.

Super Copper entwickelt sich auf einem boomenden und dynamischen Kupfermarkt weiter. Die jüngsten hochgradigen Kupferprobenergebnisse des Unternehmens auf seinem Projekt Cordillera Cobre in Chile sowie die Dynamik seiner Materialforschungsabteilung zeigen einen klaren Wachstumspfad auf. Das Unternehmen freut sich darauf, mit Fortdauer der Explorations- und Innovationsbestrebungen weitere Meilensteine und Updates bereitzustellen.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es das Unternehmenskommunikationsunternehmen RB Milestone Group LLC (RBMG) mit Sitz in den USA damit beauftragt hat, Investor-Relations-Dienstleistungen zu erbringen, einschließlich Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Non-Deal-Roadshows und Marktinformationen sowie Geschäftsempfehlungen für das Management des Unternehmens. Das Abkommen des Unternehmens mit RBMG weist eine Laufzeit von zunächst sechs Monaten auf, beginnend am 17. März 2025, und verlängert sich danach jeden Monat, bis es gekündigt wird. Beide Vertragsparteien können das Abkommen nach einer Laufzeit von zunächst sechs Monaten jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen schriftlich kündigen. Gemäß dem Abkommen hat das Unternehmen zugestimmt, an RBMG als Vergütung für seine Dienstleistungen in den ersten sechs Monaten der Laufzeit 59.500 USD zu bezahlen. Wenn das Abkommen über die ersten sechs Monate hinaus fortgesetzt wird, hat sich das Unternehmen außerdem verpflichtet, an RBMG eine monatliche Gebühr in Höhe von 4.500 USD zu entrichten.

RBMG ist vom Unternehmen unabhängig und nach Kenntnis des Unternehmens besitzen RBMG und dessen Direktoren weder direkt noch indirekt eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens oder ein Recht auf den Erwerb einer Eigenkapitalbeteiligung. Die Geschäftsräume von RBMG befinden sich unter der Anschrift 700 Canal Street, First Floor, Stamford, Connecticut 06902, und RBMG kann unter info@rbmilestone.com oder 203-487-2990 kontaktiert werden.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Danayi Capital Corp. (Danayi), ein Marketingunternehmen mit Sitz in Vancouver, mit der Erbringung von Investor-Relations- und digitalen Marketingdienstleistungen für das Unternehmen beauftragt hat, einschließlich der öffentlichen Verbreitung von Nachrichten und Informationen über das Unternehmen über mehrere digitale Medienkanäle. Das Unternehmen hat mit Danayi ein Abkommen über digitales Marketing mit einer Laufzeit von zunächst einem Monat, beginnend am 26. März 2025, unterzeichnet, wobei das Unternehmen an Danayi 25.000 USD für seine Dienstleistungen bezahlen wird.

Danayi ist vom Unternehmen unabhängig und nach Kenntnis des Unternehmens besitzen Danayi und dessen Direktoren weder direkt noch indirekt eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens oder ein Recht auf den Erwerb einer Eigenkapitalbeteiligung. Die Geschäftsräume von Danayi befinden sich unter der Anschrift 550 - 800 West Pender Street, Vancouver, BC, V6C 2V6, und Danayi kann unter www.danayi.co kontaktiert werden.

Über Super Copper Corp.

Super Copper ist ein Bergbauexplorationsunternehmen mit einer Abteilung für Materialwissenschaft und Technologie, die innovative chemische Lösungen zur Verbesserung von Metallgewinnungsprozessen und zur Verringerung von chemischen Abfällen in der Bergbaubranche entwickelt. Das Unternehmen bemüht sich zudem um den Ausbau seines Vorzeige-Kupferprojekts in Atacama (Chile) - einer Region mit erstklassiger Infrastruktur, in der auch globale Großkonzerne tätig sind. | www.supercopper.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zachary Dymala-Dolesky

Chief Executive Officer

Super Copper Corp.

investors@supercopper.com

Tel: 1 (778) 747-2968

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse und die zukünftige Leistung von Super Copper Corp. (Super Copper oder das Unternehmen). Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem: die potenzielle Bedeutung der Probenahmeergebnisse auf dem Konzessionsgebiet Cordillera Cobre; das Vorhandensein eines hochgradigen Kupfersystems; Pläne für geophysikalische Untersuchungen, zusätzliche Probenahmen und Bohrungen; das Potenzial für die Identifizierung von Zuführungsstrukturen und die Erweiterung bekannter mineralisierter Zonen; die allgemeine Explorationsstrategie und die zukünftigen Aktivitäten auf dem Projekt; die Dienstleistungen, die RBMG für das Unternehmen erbringen soll; und die Dienstleistungen, die Danayi für das Unternehmen erbringen soll.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider. Diese Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den geäußerten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorationsergebnisse, die nicht den Erwartungen entsprechen; geologische Interpretationen, die sich als falsch erweisen; Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen oder Finanzierungen für weitere Explorationen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen sowie allgemeine wirtschaftliche und regulatorische Faktoren, die die Bergbaubranche betreffen.

Die Wörter antizipieren, glauben, erwarten, beabsichtigen, schätzen, planen, können, werden, sollten, anstreben, potenziell und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl Super Copper davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden.

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Investoren sollten die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschriebenen Risiken und Ungewissheiten sorgfältig prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

