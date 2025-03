Original-Research: Marinomed Biotech AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Marinomed Biotech AG - von GBC AG 27.03.2025 / 10:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Marinomed Biotech AG Unternehmen: Marinomed Biotech AG ISIN: ATMARINOMED6 Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 42,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Marinomed startet durch nach erfolgreicher Restrukturierung Die Marinomed Biotech AG hat eine umfassende finanzielle und strategische Transformation durchlaufen. Nach dem Scheitern einer Brückenfinanzierung im August 2023 musste das Unternehmen ein Sanierungsverfahren einleiten, das durch eine Einigung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) erfolgreich abgeschlossen wurde. Die EIB schrieb 70% ihrer Forderungen ab - das entspricht rund 17Mio.EUR von insgesamt 24Mio.EUR - investierte jedoch erneut durch eine Wandelschuldverschreibung. Parallel dazu wurde das Carragelose-Geschäft an Unither Pharmaceuticals verkauft. Marinomed erhielt eine sofortige Zahlung von 5 Mio. EUR. Zusätzlich gibt es einen Earn-out-Mechanismus von bis zu 15 Mio. EUR, abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung. Nach dem Verkauf konzentriert sich Marinomed vollständig auf die Marinosolv-Technologie, eine Lösung zur verbesserten Löslichkeit schwer wasserlöslicher Wirkstoffe. Besonders im Bereich kortisonhaltiger Nasensprays und Augenheilkunde sieht das Unternehmen großes Marktpotenzial. Schlüsselprodukte sind Budesolv, ein innovatives Kortikosteroid-Nasenspray, und Tacrosolv, eine Augentropfen-Formulierung für entzündliche Augenerkrankungen. Die Marktzulassung und die Suche nach strategischen Partnern sind in Vorbereitung. Durch strategische Partnerschaften mit Pharmaunternehmen sowie die Solv4U-Initiative, die die Technologie extern nutzbar macht, will Marinomed langfristige Einnahmen durch Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen generieren. Die historischen Finanzzahlen von Marinomed sind aufgrund der Restrukturierung und des Verkaufs des Carragelose-Geschäfts nur bedingt vergleichbar. Am 14. August 2024 leitete Marinomed ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung ein, um die finanzielle Stabilität wiederherzustellen. Dazu gehörte der Verkauf des Carragelose-Geschäfts an Unither Pharmaceuticals, der bis zu 20 Mio. EUR einbringen soll, wovon bereits 5 Mio. EUR als erste Kaufpreiszahlung erfolgt sind. Zusätzlich wurden zwei Kapitalerhöhungen mit einem Gesamtvolumen von 1,4 Mio. EUR erfolgreich abgeschlossen und eine Wandelanleihe zugunsten der Europäischen Investitionsbank ausgegeben. Zum aktuellen Stand am 12. März 2025 verfügt Marinomed nach der Restrukturierung, den Kapitalerhöhungen und der ersten Zahlung aus dem Carragelose-Verkauf unseres Erachtens über einen Cashbestand von rund 6 Mio. EUR. Nach aktuellen Prognosen reicht dies aus, um die Finanzierung des Unternehmens bis zum Abschluss von Partner- und Lizenzverträgen sicherzustellen. Im Anschluss wird erwartet, dass ein deutliches Umsatzwachstum zu einer nachhaltigen Profitabilität führt. Für 2024 wird ein Gesamtverlust von ca. 15 Mio. EUR erwartet, bedingt durch notwendige Anpassungen von Kreditforderungen. Im Jahr 2025 soll ein Sanierungsgewinn von 19 Mio. EUR die Eigenkapitalstruktur stärken. Dieser resultiert jedoch größtenteils aus nicht cash-wirksamen Zuschreibungen. Der Verlustvortrag wird sich voraussichtlich auf 50 Mio. EUR reduzieren, wodurch in den kommenden Jahren keine wesentliche Steuerlast anfällt. Von 2025 bis 2027 werden jährliche Umsätze von Unither Pharmaceuticals aus Transition Services und Entwicklungsverträgen zwischen 1 und 1,8 Mio. EUR erwartet. Zudem wurden Earn-Out-Zahlungen von insgesamt bis zu 20 Mio. EUR vereinbart, wobei 5 Mio. EUR bereits 2025 gesichert sind. Wir haben eine Szenario-Analyse durchgeführt und die Bewertung auf dem Base Case basierend erstellt. Im Base Case steigt der Umsatz von 3,5 Mio. EUR (2024) auf 25 Mio. EUR (2030). Die sonstigen betrieblichen Erträge von 6 Mio. EUR laufen bis 2027 stabil und entfallen danach. Das EBITDA entwickelt sich von -3,95 Mio. EUR (2024) auf 12,50 Mio. EUR (2030). Base Case unterstellen wir vorsichtig Earn-Out-Zahlungen von 18Mio.EUR, verteilt auf 2025 bis 2027. Diese Annahme liegt unterhalb des maximal möglichen Betrags. Mit dem Wegfall der Earn-Out-Komponente ab 2028 geht das Nettoergebnis zwar leicht zurück, bleibt aber weiterhin positiv.Der langfristige Erfolg von Marinomed ist maßgeblich von der erfolgreichen Umsetzung geplanter Partnerschaften und Lizenzdeals abhängig. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel von 42,00 EUR ermittelt. Betrachtet man das aktuelle Kursniveau von 14,20 EUR je Aktie so ergibt sich ein attraktives Upside-Potenzial. Demzufolge vergeben wir das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32048.pdf

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Fertigstellung: 21.03.2025 (18:00 Uhr) Erste Weitergabe: 27.03.2025 (10:00 Uhr)