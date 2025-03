Scheidender Sartorius-Chef sieht Dax-Konzern gut gerüstet

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der langjährige Sartorius -Chef Joachim Kreuzburg sieht den Dax -Konzern kurz vor seinem Abschied in einem guten Zustand. In einem ohnehin attraktiven Markt sei das Unternehmen sehr gut aufgestellt und strebe weiteres Wachstum an, sagte der 59-Jährige bei seiner letzten Hauptversammlung für den Göttinger Pharma- und Laborausrüster.

Kurz nach seinem 60. Geburtstag wird Kreuzburg seinen Posten an Michael Grosse abgeben. Der Aufsichtsrat hat den Manager bereits mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Kreuzburg hatte Mitte 2024 angekündigt, wegen seiner persönlichen Lebensplanung 2025 keine erneute Vertragsverlängerung anzustreben. Sein Arbeitsvertrag endet im November, eine operative Spitzenfunktion bei einem anderen Unternehmen will der promovierte Wirtschaftswissenschaftler nicht mehr übernehmen.

Bei seiner abschließenden Hauptversammlung blickte Kreuzberg zurück bis ins Jahr 2019, um die Entwicklung rund um die Corona-Zeit einordnen zu können. Die letzten fünf Geschäftsjahre seien sehr ungewöhnlich gewesen, sagte Kreuzburg. Auf einen Boom wegen der Pandemie folgte ein Einbruch, von dem sich das Unternehmen langsam erholt und nach Überzeugung des scheidenden Chefs verhalten optimistisch in die Zukunft schauen darf./bch/DP/men