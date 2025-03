Holcim will künftig rund die Hälfte seines Gewinns als Dividende ausschütten

ZUG (dpa-AFX) - Der Schweizer Zementkonzern Holcim will seine Aktionäre auch künftig deutlich am Gewinn teilhaben lassen. Laut einer am Freitag veröffentlichten Präsentation zu einem Investorentag plant Holcim eine durchschnittliche Ausschüttungsquote von 50 Prozent pro Jahr. Von 2025 bis 2030 sehe man Dividenden in der Höhe von insgesamt 7 Milliarden Franken vor.

Zum Vergleich: Für das Geschäftsjahr 2024, das letzte inklusive des US-Geschäfts, schlägt der Verwaltungsrat wie bereits bekannt eine Erhöhung der Dividende um 11 Prozent auf 3,10 Franken pro Aktie vor. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von knapp 60 Prozent.

Holcim hatte davor mitgeteilt, für die Kapitalallokation stünden bis 2030 rund 18 bis 22 Milliarden Franken zur Verfügung. Davon dürften den Angaben zufolge 3 bis 4 Milliarden für wertsteigernde Übernahmen ausgegeben werden. Ergänzende Akquisitionen sollen den Konzernumsatz Umsatz jährlich um 1 bis 2 Prozent erhöhen.

Für strategische Deals und opportunistische Aktienrückkäufe hat Holcim gemäß der Präsentation 4 bis 6 Milliarden Franken reserviert. Der Betrag könnte noch steigen, wenn mögliche Erlöse aus dem Verkauf von Firmenteilen dazugerechnet werden oder Holcim die Verschuldungskapazität erhöht.

4 Prozent des Nettoumsatzes schließlich stehen bis 2030 jährlich für Investitionsausgaben in das zukünftige Wachstum zur Verfügung. Die insgesamt 4 bis 5 Milliarden Franken würden auf Projekte mit einer hohen Rendite konzentriert./ra/hr/AWP/men