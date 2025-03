IRW-News: SYZYGY AG : SYZYGY Gruppe bestätigt vorläufige Zahlen für 2024: Operativen Ergebnis im Plan bei einer EBIT-Marge von 8 Prozent Umsatzerlöse von rund EUR 70 Mio. im Rahmen der Erwartungen

IRW-PRESS: SYZYGY AG : SYZYGY Gruppe bestätigt vorläufige Zahlen für 2024: Operativen Ergebnis im Plan bei einer EBIT-Marge von 8 Prozent Umsatzerlöse von rund EUR 70 Mio. im Rahmen der Erwartungen

Bad Homburg, 28. März 2025 (IRW-Press)

- Operatives Ergebnis (vor Firmenwertabschreibungen) steigt auf EUR 5,7 Mio. (+39 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von 8 Prozent

- Umsatzerlöse EUR 69,4 Mio. (-3 Prozent ggü. Vorjahr)

- Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse von EUR 56,4 Mio. (-2 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von 12 Prozent

- Segment Großbritannien und USA: Umsatz von EUR 5,1 Mio. (-39 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von 2 Prozent

- Segment Polen: Umsatz von EUR 8,2 Mio. (+34 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer EBIT-Marge von 12 Prozent

- Firmenwertabschreibungen in Höhe von EUR 16,6 Mio.

- Konzernergebnis in Höhe von EUR -13,2 Mio., Ergebnis je Aktie von EUR -0,99

- Positiver operativer Cashflow von EUR 9,6 Mio.

- Liquiditätsreserven erhöht von EUR 4,0 Mio. auf EUR 5,0 Mio., Bankverbindlichkeiten reduziert von EUR 3,5 Mio. auf EUR 1,0 Mio.

- Keine Dividendenausschüttung für 2024

- Ausblick 2025: rückläufige Umsatzerlöse im hohen einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Marge von rund 7 Prozent.

Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds konnte die SYZYGY Gruppe im Geschäftsjahr 2024 ihre operative Profitabilität deutlich steigern. Während die Umsatzerlöse mit EUR 69,4 Mio. um 3 Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen, erhöhte sich das operative Ergebnis (EBIT vor Firmenwertabschreibungen) um 39 Prozent auf EUR 5,7 Mio. Die operative EBIT-Marge stieg damit auf 8 Prozent und lag somit 2 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen haben eine konsequente Kostendisziplin und gezielte Effizienzsteigerungen.

In Deutschland lag der Umsatz mit EUR 56,4 Mio. 2Prozent unter Vorjahr; die EBIT-Marge betrug 12 Prozent.. Während SYZYGY und SYZYGY Techsolutions dynamisch wuchsen und SYZYGY Performance stabil blieb, wurden bei diffferent Kapazitäten angepasst. Der Kernmarkt Deutschland zeigt sich robust und steuert 81Prozent zum Gesamtumsatz bei.

In Großbritannien und den USA sank der Umsatz infolge des Verlusts eines Großkunden um 39 Prozent auf EUR 5,1 Mio. Durch frühzeitig eingeleitete Kostensenkungen erreichte die SYZYGY UK dennoch eine EBIT-Marge von 2 Prozent. Im Gegensatz dazu verzeichneten Ars Thanea und SYZYGY Polen ein starkes Wachstum. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent auf EUR 8,2 Mio., bei einer EBIT-Marge von 12 Prozent.

Wir fokussieren uns weiterhin auf die Optimierung unseres Leistungsportfolios, unserer Fähigkeiten zur Integration in die Partnerökosysteme unserer Kunden, sowie strategischen Effizienzsteigerungen durch den Einsatz von KI. kommentiert Frank Wolfram, CEO der SYZYGY AG.

Aufgrund des schwierigen Marktumfeldes in Deutschland und des Umsatzrückgangs in Großbritannien wurden Firmenwertabschreibungen von insgesamt EUR 16,6 Mio. vorgenommen, so dass das EBIT (inklusive Firmenwertabschreibungen) EUR -11,0 Mio. beträgt. Das Finanzergebnis ist mit EUR -0,6 Mio. negativ, so dass sich das Konzernergebnis vor Steuern auf rund EUR -11,6 Mio. beläuft. Bei einer Steuerbelastung von rund EUR 1,6 Mio. ergibt sich daher ein Ergebnis nach Steuern von rund EUR -13,2 Mio., bzw. ein Ergebnis pro Aktie von EUR -0,99.

Keine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024:

Die SYZYGY AG verfolgt grundsätzlich das Ziel, ihre Aktionärinnen und Aktionäre angemessen am wirtschaftlichen Erfolg zu beteiligen und Dividenden auszuschütten. Trotz einer soliden Liquiditätslage und eines starken operativen Cashflows ist aufgrund des negativen Konzernergebnisses sowie des negativen Bilanzgewinns im Einzelabschluss der SYZYGY AG eine Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 nicht möglich. Für 2025 ist das Ziel, einen wesentlichen Teil des erzielten Konzerngewinns auszuschütten.

Strategischer Ausblick 2025

Die SYZYGY Gruppe fokussiert sich 2025 auf nachhaltige Profitabilität und gezieltes Wachstum in strategischen Zukunftsfeldern. Während das wirtschaftliche Umfeld, inbesondere im Kernmarkt Deutschland, herausfordernd bleibt, setzt die Gruppe verstärkt auf Effizienzsteigerung, technologische Innovationen und die Erschließung neuer Geschäftsfelder.

Unser Augenmerk gilt dem Ausbau unserer Partnerschaften, sowie unseren strategischen Initiativen im Bereich öffentlicher Sektor und KI, von denen wir uns Wachstumsimpulse versprechen. fasst Frank Wolfram, CEO der SYZYGY AG, zusammen.

Gleichzeitig setzt SYZYGY auf eine optimierte Kostenstruktur und Synergien innerhalb der Gruppe, um langfristige Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Prognose 2025

Die SYZYGY Gruppe rechnet für das Geschäftsjahr 2025 mit rückläufigen Umsatzerlösen im hohen einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Marge von rund 7 Prozent.

In TEUR 2024 2023 Veränd.

Umsatzerlöse 69.429 71.742 -3%

Operatives Ergebnis 5.666 4.080 39%

(EBIT vor Firmenwertabschreibungen)

EBIT-Marge (operativ) +8,2% +5,7% +2,5pp

Firmenwertabschreibungen -16.643 -4.736 251%

EBIT (inkl. Firmenwertabschreibung) -10.977 -656 n.a.

EBIT-Marge (inkl. Firmenwertabschreibung) -15,8% -0,9% -14,9pp

Finanzergebnis -601 -1.293 54%

Periodenergebnis vor Steuern -11.578 -1.949 n.a.

Konzernergebnis -13.159 -2.763 n.a.

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 9.634 7.067 36%

Gewinn/Aktie (EUR) -0,99 -0,22 n.a.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 ist ab dem 31. März 2025 unter www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

Über die SYZYGY Gruppe

Die SYZYGY Gruppe ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experiences. Wir sind überzeugt, dass positive digitale Experiences maßgeblich die Qualität der Kundenbeziehung beeinflussen - und damit den Erfolg von Marken und Unternehmen bestimmen.

Die SYZYGY Gruppe wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Seit dem Jahr 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Neben der Kernmarke SYZYGY gehören der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, das Design Studio Ars Thanea und die Strategieberatung diffferent zur Gruppe.

Die rund 550 Spezialist:innen der SYZYGY Gruppe betreuen Marken wie Audi, BMW, Bosch, Die Bundesregierung, Condor, Commerzbank, Deutsche Bank, Eucerin, Hilti, HUK-Coburg, Hymer, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, mobile.de, o2 Telefónica, PayPal, Porsche, Sennheiser, Volkswagen und Wempe.

Weitere Informationen:

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy-group.net

+49 (0) 6172 9488-252

