AKTIE IM FOKUS: SMA Solar setzen Kursrückschlag nach Jefferies-Abstufung fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anfang März gestartete Erholung von SMA Solar wegen der beabsichtigten Infrastruktur-Investitionen Deutschlands verblasst immer weiter. Am Montag sackte der Kurs des Solartechnik-Herstellers um rund acht Prozent ab auf den niedrigsten Stand seit Anfang März. Damit zeichnet sich der dritte Handelstag in Folge mit heftigen Verlusten ab. Vom Mitte März erreichten Jahreshoch sind die Papiere mittlerweile schon wieder um ein Drittel abgesackt. Das diesjährige Plus ist auf gut 20 Prozent geschmolzen.

Das Investmentehaus Jefferies gab nun am Montag seine Kaufempfehlung auf. Vor zwei Wochen hatte der Kurs noch einem Hoch seit August gestanden mit einem Jahresplus von bis zu 82 Prozent. Analyst Constantin Hesse erwähnte nun die schlechtere Berechenbarkeit der Auftragsentwicklung bei dem Wechselrichter-Hersteller als Grund für seine Abstufung, wobei er vor allem auf eine verstärkte Zurückhaltung der US-Kunden verwies. Der Experte will zunächst abwarten, bis die Situation wieder besser planbar wird.

2024 waren SMA Solar mit einem Minus von fast 80 Prozent der größte Verlierer im Nebenwerteindex SDax gewesen. Vor allem die Konkurrenz aus China und große Lagerbestände hatten belastet. Mitte Juni hatte dabei eine massive Umsatz- und Gewinnwarnung den Aktienkurs nach unten rauschen lassen. Mitte November schraubten die Nordhessen ihre Ziele weiter nach unten und kündigten den Abbau von 1.100 Stellen an, was der Aktie ein Tief seit dem Jahr 2015 eingebrockt hatte./tih/mis