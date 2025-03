DAX 40: Im Spannungsfeld des Zollstreits und US-Geldpolitik – NFPs voraus

In den kommenden Tagen dürfte sich die Aufmerksamkeit der Anleger insbesondere auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts richten. Neben wichtigen Inflationsdaten hierzulande könnte es punktuell immer wieder wichtige Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten als auch aus dem Reich der Mitte geben.

Zollstreit dürfte Anleger weiterhin umtreiben

Nicht zu vergessen bleibt der andauernde Zollstreit zwischen den USA und wichtigen Volkswirtschaften.

Trump hatte in der vergangenen Woche etwa Strafzölle auf Autoimporte und Autoteile in die USA in Höhe von 25 Prozent angekündigt. Anleger dürften nun mögliche Gegenreaktionen beispielsweise durch die EU fürchten.