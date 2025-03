Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Kaufen (zuvo...

^ Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG 31.03.2025 / 11:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 31.03.2025 Kursziel: 11,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach FY24: Strikte Kostendisziplin und Wachstumsdynamik dürften im laufenden Jahr in die Profitabilität führen - Kaufempfehlung LPKF hat vergangene Woche den Geschäftsbericht für 2024 veröffentlicht, der unsere Prognose in etwa erreicht. Die FY25-Guidance signalisiert neben einer Rückkehr zu spürbarem Umsatzwachstum auch eine deutliche Steigerung der Profitabilität. [Tabelle] Top Line leidet unter Investitionszurückhaltung: In 2024 verzeichnete LPKF einen leichten Umsatzrückgang von 1,1% yoy auf 122,9 Mio. EUR, bleibt damit jedoch am oberen Ende der zuletzt kommunizierten Guidance von 118 - 123 Mio. EUR. Trotz einer soliden Entwicklung in den Segmenten Solar und Electronics litt der Auftragseingang im gesamten Jahr unter der industrieübergreifenden Investitionszurückhaltung, die bei LPKF insbesondere das Segment Welding belastete. Das hohe Automotive-Exposure von rund 80% in diesem Bereich führte zu einem deutlich zweistelligen Erlösrückgang (-19,5% yoy). Auch für 2025 geht der Vorstand nicht von einer signifikanten Verbesserung in diesem Bereich aus, der auch von den jüngsten Zollankündigungen der USA belastet sein dürfte. Gleichwohl machte LPKF Fortschritte in der Vermarktung der LIDE-Technologie, bei der Ende des vergangenen Jahres ein erster signifikanter Display-Auftrag erzielt werden konnte. Wir erwarten primär im Bereich LIDE Semiconductor auch im laufenden Jahr positiven Newsflow und positionieren uns leicht oberhalb der Top Line-Guidance, die Konzernerlöse i.H.v. 125 bis 140 Mio. EUR vorsieht. Restrukturierungsprogramm stützt Profitabilität in 2025: Die verhaltene Erlösentwicklung führte in der Bottom Line zu einem deutlichen Rückgang, wobei insbesondere das Welding-Segment mit einer operativen Ergebnismarge von -25,8% aufgrund von fehlenden Deckungsbeiträgen negativ auffiel. Insgesamt erzielte der Konzern eine ausgeglichene bereinigte operative Marge und konnte zudem im Geschäftsjahr 2024 Fortschritte in der personellen Reorganisation des Unternehmens erzielen. Diese Ergebniseffekte sollten sich im laufenden Jahr bemerkbar machen, sodass selbst bei einem niedrig einstelligen Wachstum am unteren Ende der Guidance ein deutlicher Margensprung auf mindestens 6% erwartet wird. Wir prognostizieren im Einklang mit unserer optimistischen Umsatzschätzung eine adj. EBIT-Marge in der oberen Hälfte der Spanne (MONe: 8,2%), was einer EBIT-Marge von 7,1% entsprechen sollte. Fazit: LPKF hat in 2024 mit dem Kostensparprogramm den Grundstein für eine mittelfristige Rückkehr zu zweistelligen Ergebnismargen gelegt. Im laufenden Jahr sollte positiver Newsflow zu LIDE-Aufträgen die Aktienentwicklung bestimmen und wir sehen gute Chancen, die Guidance auf der Top Line zu übertreffen. Wir empfehlen die Aktie erstmals seit Coverage-Aufnahme zum Kauf mit einem leicht erhöhten Kursziel von 11,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR). 