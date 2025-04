EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG: Zusätzliche Mittel für die Wiederaufnahme der Produktion der KTM gesichert

EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Finanzierung

PIERER Mobility AG: Zusätzliche Mittel für die Wiederaufnahme der Produktion der KTM gesichert

Medial gestreute Vorwürfe einer österreichischen Großbank sind unrichtig

Die Gesellschaft teilt mit, dass der KTM AG bereits weitere EUR 50 Mio. zur Finanzierung der Wiederaufnahme (Ramp-Up) der Produktion zur Verfügung stehen. Die Produktion lief am 17. März 2025 wie geplant an.

Wie Onlinemedien berichtet haben, hat ein Kreditinstitut einen Betrag in Höhe von rund EUR 65 Mio. aus Patronatserklärungen der PIERER Mobility AG für die KTM-Gruppe fällig gestellt und die Zahlung dieses Betrages verlangt.

Die Gesellschaft trifft unter der Patronatserklärung keine Ausstattungsverpflichtung zugunsten des Kreditinstituts und weist die behaupteten Ansprüche entschieden zurück. Der Vorwurf, dass Gelder an Gläubigern vorbeigeschleust werden, ist unrichtig.

Am 25. Februar 2025 stimmten die Gläubiger der KTM AG einer Sanierungsplanquote von 30 % zu. Der Investorenprozess zur Finanzierung der Sanierungsplanquote und des operativen Betriebes der KTM-Gruppe läuft unvermindert weiter. Die Barquote samt Verfahrenskosten in Höhe von knapp EUR 600 Mio. ist bis zum 23. Mai 2025 beim Sanierungsverwalter zu erlegen.

