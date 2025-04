EQS-News: Erfolgreicher Zuschlag: ADS-TEC Energy liefert batteriegestützte Schnelllader an Q8

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Q8 setzt auf Ladelösungen von ADS-TEC Energy und bestellt über ein Dutzend batteriegestützte Schnelllade-Systeme.

Aufbau von Ladeinfrastruktur in Belgien und den Niederlanden mit ADS-TEC Energy’s All-in-One-Lösung ChargePost sowie der ChargeBox.

ADS-TEC Energy ermöglicht ultraschnelles Laden an Tankstellen trotz unzureichender Netzanschlüsse.

NÜRTINGEN, Deutschland - 01. April 2025 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Lösungsanbieter von batteriebasierten Speicher- und Schnellladesystemen, gab heute bekannt, dass Q8, ein führendes Mobilitätsunternehmen, ADS-TEC Energy als Lieferanten für batteriebasierte Ultraschnellladesysteme ausgewählt hat, um dem steigenden Bedarf an Schnellladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) in Belgien und den Niederlanden entgegenzukommen. Im Rahmen einer kürzlich gewonnenen Ausschreibung wird ADS-TEC Energy mehr als ein Dutzend innovative ChargePost- und ChargeBox-Systeme an Q8- und Tango-Tankstellen liefern, die ultraschnelles Laden auch in Gebieten mit begrenzter Netzkapazitäten aufgrund von Netzengpässen ermöglich.

Schnellladen trotz begrenzter Netzkapazitäten

In Belgien und den Niederlanden sind die Netzanschlüsse an vielen Standorten nicht ausreichend, um leistungsstarke Schnelllader direkt ans Netz anzuschließen. Durch die batteriegepufferten Lösungen von ADS-TEC Energy kann Q8 dennoch ultraschnelles Laden anbieten – trotz der limitierten Netzkapazität. Denn mit den ADS-TEC Energy Ladelösungen ist es möglich selbst mit geringem Netzanschluss Ultra-Schnellladen von bis zu 320 kW zu ermöglichen. Zudem ermöglicht der mehrfach ausgezeichnete ChargePost Umsatzströme, auch wenn gerade kein Elektrofahrzeug geladen wird. Hierzu zählt bspw. der Energiehandel oder die Vermarktung attraktiver Werbeflächen auf den bis zu zwei optional erhältlichen 75“ großen Screens.

Thomas Speidel, CEO und Gründer von ADS-TEC Energy, erklärt: „Wir freuen uns, dass Q8 auf uns als Partner setzt, um den Ausbau der Elektromobilität in Belgien und den Niederlanden voranzutreiben. Die begrenzte Netzkapazität ist eine der größten Herausforderungen beim Aufbau einer flächendeckenden Schnellladeinfrastruktur. Diese Partnerschaft zeigt, dass innovative Batteriespeichertechnologie ein entscheidender Baustein für die Mobilität der Zukunft ist."

„Q8 ist entschlossen, die sich wandelnden Bedürfnisse aller E-Autofahrer in Belgien und den Niederlanden in Bezug auf (Schnell-)Laden zu erfüllen – selbst an Standorten, an denen aufgrund von Netzengpässen nur eine begrenzte Netzkapazität verfügbar ist. Deshalb freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit ADS-TEC Energy, um dies möglich zu machen,“ sagt Geert De Mil, Charging Technology, Systems and Insights Manager bei Q8.

Überwindung von Netzherausforderungen mit innovativer Technologie

An vielen Standorten in Belgien und den Niederlanden stellen unzureichende Netzanschlüsse ein Hindernis für die Installation von leistungsstarken E-Ladegeräten dar. Die batteriegepufferten Lösungen von ADS-TEC Energy lösen dieses Problem, indem sie ultraschnelle Ladegeschwindigkeiten von bis zu 320 kW ermöglichen – ohne umfangreiche Netzaufrüstungen. Diese Technologie erlaubt es Q8, modernste Ladeinfrastrukturen effizient und kosteneffektiv anzubieten.

Das ChargePost-System geht über das reine Laden hinaus und eröffnet zusätzliche Einnahmequellen, etwa durch Energiehandel oder Werbung auf optionalen 75-Zoll-Bildschirmen. Diese Multifunktionalität steigert den Wert der Investition von Q8 und unterstützt gleichzeitig die breitere Einführung der Elektromobilität.

Steigende Anzahl von Elektrofahrzeugen erhöht Bedarf an Schnellladelösungen

Im Jahr 2024 verzeichneten die Niederlande und Belgien einen signifikanten Anstieg bei den Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen. In den Niederlanden waren 34,7 % der neu zugelassenen Fahrzeuge elektrisch, was insgesamt 132.166 Einheiten entspricht. In Belgien wurden im gleichen Zeitraum 127.908 Elektrofahrzeuge neu registriert. Derzeit sind in Belgien insgesamt 280.000 Elektrofahrzeuge auf den Straßen unterwegs, während es in den Niederlanden bereits 557.000 sind. Dieser rasche Anstieg der Elektromobilität stellt die bestehende Ladeinfrastruktur vor neue Herausforderungen. Insbesondere in Regionen mit begrenzter Netzkapazität sind innovative Lösungen erforderlich, um den Bedarf an Schnellladestationen zu decken. Neben der Möglichkeit ultraschnelles Laden anbieten zu können, ohne aufwendige Netzaufrüstungen, können durch die Integration von Batteriespeichern Lastspitzen abgefangen und eine stabile Energieversorgung sichergestellt werden, was die Akzeptanz und Nutzung von Elektrofahrzeugen weiter fördert.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

Über Q8

Q8 ist einer der größten Akteure im Kraftstoff- und Energiesektor in den Benelux-Ländern. In Belgien und Luxemburg betreibt Q8 mehr als 500 Tankstellen sowie ein Netzwerk von über 130 Shop&Go-Convenience-Stores in Belgien, die in Zusammenarbeit mit Delhaize und Panos betrieben werden. In den Niederlanden betreibt Q8 unter der Marke Tango 200 Automatentankstellen. Mit HVO100, CNG, LNG sowie Q8- und Tango Electric engagiert sich Q8 stark für eine nachhaltigere Mobilität. Seit der Einführung von Q8 und Tango Electric vor vier Jahren wächst das Ladenetz rasant. Die Ladekarte und die App bieten Zugang zu über 500.000 Ladepunkten in ganz Europa und nahezu allen Ladepunkten in der Benelux-Region. In den nächsten fünf Jahren wird Q8 mehr als 500 Q8-Schnelllader in den Benelux-Ländern installieren. Q8 treibt weiterhin mit voller Kraft seine Transformation zu einem nachhaltigen Mobilitätsanbieter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", „schätzen“, „projizieren“, „budgetieren“, „prognostizieren“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „werden“, „könnten“, „sollten“, „glauben“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2024, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter „Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren“ in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 30. April 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com... und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt

Für ADS-TEC Energy Europe:

Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication

press@ads-tec-energy.com

Für ADS-TEC Energy United States:

Barbara Hagin

Breakaway Communications

bhagin@breakawaycom.com

+1 408-832-7626

