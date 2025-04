März-Rückblick: Volatilität begleitet die Börsen

Dem ersten Allzeithoch des EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) nach fast 25 Jahren folgte Anfang März noch ein weiteres!

Von da an ging’s bergab: Der Eurozonen-Leitindex beendete den Monat März bei 5.248 Punkten (-3,9 %). Im Jahresverlauf steht aber immer noch ein Plus von 7,8 % zu Buche.

Auch der DAX® (Performance) Index gab im März nach (-1,7 %), bleibt aber seit Jahresbeginn mit +11,3 % auf Kurs. Auf 12-Monatssicht liegt der deutsche Leitindex sogar bei +21,2 %.

Die Börse scheint nicht von der aktuellen amerikanischen Politik überzeugt zu sein.

So verwundert es auch nicht, dass sich der negative Trend vom Februar an den New Yorker Börsen fortsetzte:

Dow Jones: -4,2 %

S&P 500®: -5,8 %

Nasdaq-100®: -7,7 %

Viele hochgejubelte Techologieaktien verbilligten sich im Monatsverlauf teilweise deutlich:

Microsoft: -5,4 %

Apple: -8,2 %

Tesla: -11,5 %

Nvidia: -13,2 %

Defensiv dominiert den DAX® weiter

Während viele Werte nachgaben, glänzte erneut Rheinmetall mit +31 % im März. Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie mehr als verdoppelt – wenig überraschend angesichts der Milliarden-Investitionen im Rüstungssektor.

Auch E.ON, RWE und Heidelberg Materials zeigten Stärke. Automobilwerte hingegen gehörten, nach negativen Unternehmensnachrichten, zu den Verlierern und mussten auf Monatssicht teils zweistellige Rückgänge hinnehmen.

Das Börsenjahr 2025 ist eines nicht – langweilig!

Was bedeuten diese Entwicklungen für Anlegerinnen und Investoren?

Diskutieren Sie mit uns beim Quartalsstammtisch am 16. April 2025 um 18 Uhr mit Michael Rottmann, Christian Stocker, Sebastian Otter und mir.

