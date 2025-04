Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH 01.04.2025 / 13:52 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG Company Name: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 01.04.2025 Target price: 31,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00. Zusammenfassung: SFC Energy hat ihren Jahresbericht veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die endgültigen KPIs für 2024 bestätigen die vorläufigen Zahlen und spiegeln die sehr starke Leistung im Jahr 2024 wider. Ein Umsatzwachstum von 23% auf EUR145 Mio. und ein EBIT-Wachstum von 50% J/J auf EUR13,7 Mio. führten zu einer Ausweitung der EBIT-Marge von 7,8% auf 9,5%. SFC bestätigte die Prognose für 2025 (11% bis 25% Umsatzwachstum, Ausweitung der bereinigten EBIT-Marge auf eine Spanne zwischen 10,9% und 11,4% gegenüber 10,7% in 2024). Der Auftragsbestand erreichte mit EUR105 Mio. ein Rekordniveau (+29% J/J). Die weltweit angespannte geopolitische Lage war der Hauptgrund für den Anstieg des Umsatzes im Verteidigungsbereich um 60% J/J. Nach der Befreiung der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse in Deutschland und der Erhöhung der Verteidigungsbudgets in vielen anderen europäischen Ländern erwarten wir ein weiterhin robustes Wachstum der Verteidigungsnachfrage. Ein weiterer wichtiger Treiber ist der technologische Wandel in der Überwachungsindustrie hin zu CCTV-Systemen, in denen häufig Brennstoffzellen von SFC eingesetzt werden. Der dritte Treiber ist die steigende Nachfrage aus der Öl- und Gasindustrie aufgrund von Trumps ölfreundlicher Politik. Darüber hinaus dürfte SFC von dem EUR500 Mrd. schweren deutschen Infrastrukturfonds profitieren, da das Unternehmen kritische Energieinfrastruktur bereitstellt. SFC verfügt über ausreichend finanziellen Spielraum zur Finanzierung des organischen und externen Wachstums (Netto-Cash-Position: EUR42 Mio.). Trotz des robusten Wachstums war der freie Cashflow des Unternehmens im Jahr 2024 positiv (FCF: EUR+5,3 Mio.). SFC ist in hervorragender Verfassung und bleibt unangefochtener Weltmarktführer bei Direktmethanolbrennstoffzellen. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem unveränderten Kursziel von EUR31. Die Aktie bleibt ein klarer Kauf. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 31.00 price target. Abstract: SFC Energy has published its annual report and held a conference call. Final 2024 KPIs confirmed preliminary figures and reflect the very strong 2024 performance. 23% top line growth to EUR145m and EBIT growth of 50% y/y to EUR13.7m led to EBIT margin expansion from 7.8% to 9.5%. SFC confirmed 2025 guidance (11% to 25% revenue growth, adjusted EBIT margin expansion to a range between 10.9% and 11.4% versus 10.7% in 2024). Order backlog reached a record level at EUR105m (+29% y/y). The tense global geopolitical situation was the key driver for the 60% increase in defence sales. We expect continued robust growth in defence demand following the exemption of defence spending from the debt brake in Germany and increasing defence budgets in many other European countries. Technological change in the surveillance service industry towards CCTV systems (which often use SFC's fuel cells) is another key driver. The third driver is rising demand from the oil & gas industry following Trump's pro-oil policy. Furthermore, SFC looks set to benefit from the German EUR500bn infrastructure fund as the company provides critical energy infrastructure. SFC has sufficient financial leeway to finance organic and external growth (net cash position: EUR42m). Despite robust growth, the company was free cash flow positive in 2024 (FCF: EUR+5.3m). SFC is in excellent shape and remains the undisputed global market leader in direct methanol fuel cells. An updated DCF model yields an unchanged EUR31 price target. The stock remains a clear Buy. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/32110.pdf