APA ots news: Drei revolutioniert mit innovativen, digitalen Lösungen den Versicherungsmarkt

Wien (APA-ots) - Drei setzt neue Maßstäbe, indem es Mobilfunk- und Versicherungslösungen zu innovativen Produkten kombiniert. Den Auftakt macht die smarteste Auslandsreiseversicherung, die mit tagesgenauer Abrechnung nur an Reisetagen und inklusive Pannenhilfe punktet. - Weltweiter, umfassender Reiseschutz um nur 1,90 Euro pro Reisetag für Einzelpersonen und 3,90 Euro für die ganze Familie. - Leistungen inklusive Behandlungskosten, Rückholung, Bergungskosten und Unfallversicherung. - Zugang zu österreichischen Ärzt:innen weltweit durch Telemedizin. - KFZ-Pannenhilfe in Europa. - Der erste Reisetag jeder Reise ist gratis und der Schutz ist unkompliziert deaktivierbar. - Startaktion: inklusive Kostenschutz bei Datenroaming.* Drei und LAMIE eröffnen eine neue Ära im Bereich der digitalen Versicherungserlebnisse und kombinieren das Beste aus Telekommunikation und Versicherung. Der neue Drei Reiseschutz vereint umfassenden Schutz auf Auslandsreisen mit automatischer Aktivierung im Ausland und tagesgenauer Abrechnung, ohne Grundgebühr und ohne Bindung. Zwtl.: Auf Reisen an eine Sache weniger denken müssen. Haben Drei Kund:innen den Drei Reiseschutz für ihre Rufnummer aktiviert, dann tritt der Schutz automatisch in Kraft, sobald das Handy die Grenze überschreitet und sich in ein ausländisches Handynetz einwählt. Bei Rückkehr nach Österreich wird der Reiseschutz wieder automatisch deaktiviert, sobald das Handy wieder im Drei Netz ist. Die tagesgenaue Abrechnung über die Handyrechnung erfolgt nach dem Reiseende. So profitieren Kund:innen von einem fairen Preis, ohne Grundgebühr und ohne Bindung. Das Produkt ist ab Donnerstag verfügbar. Mehr auf www.drei.at/reiseschutz Günter Lischka, CCO bei Drei : "Als Telekommunikationsanbieter und Versicherungsvermittler bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Vielreisende, Familien und Geschäftsreisende. Da wir das Ziel verfolgen, das Leben aller Menschen in Österreich einfacher zu machen, wird unser neue Reiseschutz dann aktiv, wenn Kund:innen mit ihrem Smartphone im Urlaubsland einreisen - mit tagesgenauer Abrechnung, ohne Grundgebühr und ohne Bindung." Dr. Roland Pedak, CFO und Co-founder von LAMIE : "Wir erleben nun in Österreich den lange überfälligen "Amazon Moment" für Versicherungen. Zusammen mit Drei entstauben wir Versicherungen und erschaffen zum Start die smarteste Reiseversicherung Österreichs. Diese Einzigartigkeit hat Disruptionspotenzial!" Zwtl.: Die smarte Auslandsversicherung für einen sorgenfreien Urlaub. Koffer gestohlen? Im Urlaub erkrankt? Autopanne im Urlaubsland? Der Drei Reiseschutz hilft in diesen und weiteren Fällen unkompliziert und schnell. Inkludierte Leistungen weltweit: - Behandlungskosten bei Krankheit oder Unfall 200.000 Euro - Inkl. Privatärzt:innen, Rückreisekosten, Heimtransport inkl Ambulance Jet - Such- und Bergungskosten 20.000 Euro - Unfallversicherung im Ausland 20.000 Euro - Start-Aktion: Kostenschutz bei Datenroaming* - Reisegepäckversicherung für Einzelpersonen 1.500 Euro, für Familien 3.000 Euro - Reisehaftpflicht 100.000 Euro - 24-Stunden weltweite Notfall-Assistance für Notfälle und Pannenhilfe inkludiert - Telemedizin Service Mo-So 6-22 Uhr inkludiert - KFZ Assistance Europa * Gerät die versicherte Person mit dem Handyvertrag, zu dem sie die Reiseversicherung aktiviert hat, während einer Auslandsreise ins kostenpflichtige Datenroaming, schreibt Drei verrechnete Kosten für Datenroaming bis einmalig 30 auf Nachfrage gut. Die Aktion gilt bis 31.3.2026 Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. Mehr auf www.drei.at Über LAMIE InsurTECH Group. LAMIE InsurTECH Group ist Österreichs führender Embedded Insurance Provider mit Telcosurance Focus. Als Full-Stack Insurance Provider mit UK- und EU-weiter Lizenz deckt LAMIE InsurTECH Group die gesamte Value Chain ab und agiert dadurch völlig unabhängig von traditionellen Playern und betreut bereits eine Kundenbasis von über 1.000.000 aktiven Kunden in mehr als 10 Ländern. Zuletzt wurde LAMIE mit dem EY Scale-Up of the Year Award für "InsurTECH ausgezeichnet. 