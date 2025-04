Boehringer Ingelheim legt Geschäftszahlen vor

INGELHEIM (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim will sowohl in der Humanpharma als auch in der Tiermedizin bis 2030 eine ganze Reihe an neuen Produkten auf den Markt bringen. Wie weit das Unternehmen mit Sitz in Rheinhessen nach Milliardeninvestitionen in Forschung und Entwicklung auf dem Weg vorangekommen ist, dürfte ein zentrales Thema bei der Jahrespressekonferenz an diesem Mittwoch (10.30 Uhr) werden.

Die findet kurz nach dem Stabwechsel an der Spitze des Deutschlandgeschäfts von Boehringer statt. Seit 1. April ist der Niederländer Médard Schoenmaeckers Vorsitzender der Geschäftsführung der Boehringer Ingelheim Deutschland GmbH. Er folgte auf Fridtjof Traulsen, der den Posten Anfang 2024 übernommen hatte und nun am zweiten großen deutschen Boehringer-Standort im baden-württembergischen Biberach für die Transformation des globalen Biopharma-Produktionsnetzwerks verantwortlich ist./chs/DP/stk