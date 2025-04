Die meistgehandelten Produkte: Zollhammer trifft Aktien – Börsen starten mit kräftigen Verlusten

Der Donnerstagmorgen beginnt an den Börsen mit einem heftigen Rückschlag. Der DAX rutscht spürbar ab, der EuroStoxx 50 verzeichnet kräftige Verluste, und auch der S&P 500 steht nach einem regelrechten Ausverkauf tief im roten Bereich.

Makroökonomischer Überblick

Das Marktgeschehen wird heute vor allem von den handelspolitischen Spannungen bestimmt. Die am Mittwochabend angekündigten Importzölle der US-Administration treffen zentrale Teile der Industrie. Weitere Impulse könnten später von den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie dem ISM-Dienstleistungsindex ausgehen. Beide liefern zwar wichtige konjunkturelle Signale, geraten angesichts geopolitischer Schlagzeilen jedoch in den Hintergrund.

Meistgehandelte Aktien

Adidas steht nach der Zollankündigung besonders unter Druck. Das Unternehmen lässt viele Produkte in Vietnam fertigen – genau jenem Land, für das US-Präsident Trump eine Importabgabe von 46 % angekündigt hat.

Deutsche Post (DHL Group) leidet unter einem verhalten aufgenommenen Kapitalmarkttag. Der Konzern stellt frühestens ab 2030 wieder steigende Gewinne im deutschen Brief- und Paketgeschäft in Aussicht – zu spät für viele Anleger. Die Aktie gibt entsprechend nach.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Optionsscheine

Faktor-Optionsscheine

