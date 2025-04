GNW-News: Nachfrage nach Elektro-Nutzfahrzeugen in China steigt - Feintool erhält wichtigen Auftrag für E-Motoren-Kerne

^Feintool gewinnt in China einen wichtigen Auftrag für E-Motoren-Kerne mit einem

geschätzten Lifetime-Volumen von CHF 30 Mio. Die E-Motor-Komponenten kommen in Nutzfahrzeugen eines führenden chinesischen Automobilherstellers zum Einsatz. Die leistungsstarken Statoren und Rotoren werden Pickup-Trucks, Vans und Kleinlaster antreiben. Während die chinesische Pkw-Flotte zunehmend elektrifiziert ist, gewinnt die Umstellung des Nutzfahrzeugsektors gerade an Dynamik - angetrieben durch die chinesische Logistikindustrie. Der Auftrag beweist, dass Feintool gut positioniert ist, um diesen vielversprechenden Markt zu beliefern. Der Produktionsstart ist für die zweite Hälfte des Jahres 2025 geplant. Die bestellten Elektromotorenkerne werden in die neu entwickelte E- Antriebsplattform des Kunden integriert. Feintool überzeugte bei dieser Nominierung mit qualitativ hochwertigen Komponenten zu wettbewerbsfähigen Preisen in einem Markt mit vielen Mitbewerbern. Unser jahrzehntelanges Know-how im Elektroblechstanzen und unsere Erfahrung mit modernen Paketierlösungen für E- Motoren-Kerne haben den Kunden überzeugt. ?Der Auftrag ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Technologietransfer von Feintool nach China und die anschliessende Lokalisierung sehr effektiv sind." - Torsten Greiner, CEO Feintool Feintool ist hervorragend positioniert, um vom Wachstum der E-Antriebe für Nutzfahrzeuge in China zu profitieren Während chinesische Pkw zunehmend elektrifiziert sind, werden die meisten Nutzfahrzeuge nach wie vor von fossilen Brennstoffen angetrieben. Sie machen 12 % der gesamten Fahrzeugflotte aus, verursachen aber mehr als 55 % der Kohlenstoffemissionen. Der Einsatz erneuerbarer Energien bei Nutzfahrzeugen spielt daher eine wichtige Rolle bei der Verkleinerung des CO(2)-Fussabdrucks. ?Die zunehmende Ausgereiftheit von E-Nutzfahrzeugen und die damit verbundenen niedrigeren Produktionskosten führen zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage. Das gilt für batterieelektrische Antriebe einschliesslich Hybrid und Wasserstoff." - Xiangjun Bao, Geschäftsführer Feintool China. Bereits im vergangenen Jahr konnte Feintool einen grossen Serienauftrag für hochpräzise metallische Bipolarplatten für einen führenden chinesischen Hersteller von Brennstoffzellen gewinnen. Diese werden ebenfalls hauptsächlich Nutzfahrzeuge antreiben. Sowohl die neu bestellten Elektromotorenkerne als auch die metallischen Bipolarplatten werden im hochmodernen Technologiehub von Feintool in Taicang nahe Shanghai produziert. Neuaufträge bestätigen Feintools Strategie Feintool hat den Technologie- und Produktionshub in Taicang strategisch ausgebaut und ist nun in der Lage, den anspruchsvollen, aber vielversprechenden chinesischen E-Mobility-Markt aktiv mitzugestalten. China ist der grösste Automobilmarkt der Welt und die neu gewonnenen Aufträge sind ein klares Indiz für die langfristig starke strategische und technologische Position von Feintool. Unsere Innovationsfähigkeit ermöglicht die wettbewerbsfähige Produktion von hochpräzisen Komponenten in Grossserien. Dies gelingt uns als globales Unternehmen und im Einklang mit den lokalen Marktanforderungen. Über Feintool Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie massgeblich. Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18 Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit rund 3100 Mitarbeitenden und 100 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis. Feintool International Holding AG Industriering 8 3250 Lyss Schweiz Mediensprecherin Karin Labhart Telefon +41 32 387 51 57 Mobile +41 79 609 22 02 karin.labhart@feintool.com (mailto:karin.labhart@feintool.com) www.feintool.com (http://www.feintool.com) Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://ml- eu.globenewswire.com/Resource/Download/4604d5c6-082e-4fcc-a687-bcf231396913) °