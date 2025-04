IRW-News: Rua Gold Inc.: RUA GOLD beginnt mit Bohrungen auf dem Ziel Cumberland im Gold-feld Reefton und verfolgt Abschnitt von 20,7 m mit 62 g/t (2 oz/t) Gold weiter

IRW-PRESS: Rua Gold Inc.: RUA GOLD beginnt mit Bohrungen auf dem Ziel Cumberland im Gold-feld Reefton und verfolgt Abschnitt von 20,7 m mit 62 g/t (2 oz/t) Gold weiter

3. April 2025 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX-V: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) (RUA GOLD oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn der Bohrungen im Goldrevier Cumberland bekannt zu geben. Dies basiert auf der Integration des VRIFY-KI-Zielermittlungs- und Klassifizierungsprozesses mit der umfassenden geologischen Datenbank von RUA sowie auf der Konsolidierung des Goldfeldes Reefton, einem orogenen Gold- und Antimongürtel auf der Südinsel Neuseelands.

Höhepunkte:

- Das geologische Team hat ein erstes Bohrprogramm mit sechs Bohrlöchern mit einer Tiefe von 70 bis 150 m definiert, die von der ersten Bohrplattform aus gebohrt werden sollen, um die Struktur des Erzgangs Gallant zu definieren.

- Die Ziele folgen den hochgradigen historischen Abschnitten, die sich in oberflächennahen Tiefen zwischen 30 und 60 m befinden.

- Anschließende Bohrungen werden systematisch den Rest des Goldreviers Cumberland erproben, wobei die sieben historischen Minen in einer 2,2 km langen, in Richtung Nordnordwesten verlaufenden Zone mit Quarzerzgängen und Scherungen angepeilt werden.

- Historische Bohrungen, die die Struktur Gallant anpeilten, ergaben 20,7 m Quarz mit einzelnen 1-m-Proben, die von 0,15 g/t bis 1.911 g/t Gold (60 oz/t) reichten, wobei die Gittersieb-Brandprobe angewendet wurde.

- Die erneute Untersuchung des historischen Bohrkerns mittels Photonenanalysemethoden bestätigt die äußerst hochgradige und klumpige Beschaffenheit der Goldmineralisierung.

- Der Durchschnitt der beiden Kernprobenreihen bestätigt einen Abschnitt von 20,7 m mit 62,2 g/t (2 oz/t) Gold.

- Die Modellierung der beobachteten Quarzerzgänge und Goldmineralisierungsabschnitte weist auf eine wahre Mächtigkeit des Erzgangs von 8 m hin.

- Die ersten Bohrungen peilen eine Zone von 600 m von Gallant bis zu den historischen Sir Francis Drake-Grubenbauen (siehe Abbildung 3 unten) an, wo Quarzerzgänge an der Oberfläche in gefaltetem, strukturell komplexem Grauwacke-Argillit-Muttergestein nachverfolgt werden können.

- Die Strukturzone Cumberland hat sich bereits in den frühen Phasen der Anwendung des VRIFY-KI-Tools durch das Unternehmen als herausragendes Ziel erwiesen.

RUA GOLD hat die Bohrungen beim Erzgang Victoria im Minenlager Murray Creek abgeschlossen und richtet sein Hauptaugenmerk nun auf das Goldlager Cumberland, einen historischen Standort, der sich 3 km südlich der Mine Globe-Progress befindet. Die Mine Globe-Progress kann auf eine langjährige Produktionsgeschichte zurückblicken, in der über 1 Million oz Gold gefördert wurden (424.000 oz vor 1950 und weitere 665.000 oz zwischen 2007 und 2015 unter OceanaGold).

Simon Henderson, COO von RUA GOLD, sagte: Das Erkundungsgebiet Gallant ist das erste VRIFY-Ziel, das im Jahr 2025 bebohrt werden soll. Mit einer Geschichte mit vielversprechendem hochgradigem Gold liegt es in einer strukturell komplexen, steil gefalteten Gesteinssequenz, kann an der Oberfläche über 600 m nachverfolgt werden und ist entlang des Streichens sowie in der Tiefe weitestgehend unerprobt. Gallant liegt nur 3 km südlich einer Hauptstraße und ist über eine Offroad-Straße erreichbar, was die Exploration und potenzielle Erschließung aus logistischer Sicht vereinfacht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79123/RUAGold_030425_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Das Goldfeld Reefton im Überblick

DER PLAN

Basierend auf den umfassenden Explorationsarbeiten an der Oberfläche und den historischen Bohrungen ragt der Erzgang Gallant im Goldlager Cumberland als außergewöhnliches hochgradiges Ziel heraus. Er wurde nach dem Abschluss der Bergbauarbeiten bei Globe-Progress ohne rigorose Tests aufgegeben und weist an der Oberfläche zutage tretende Quarzerzgänge auf, die sich innerhalb einer Hülle mit starken Gold-Arsen-Anomalien befinden.

Beim Erzgang Gallant wurden von OceanaGold vor 15 Jahren mehrere Erkundungsbohrlöcher auf einem gut definierten Quarzerzgang in geringer Tiefe gebohrt (Tabelle 1 im Anhang; Abbildung 2). Das Unternehmen hat den historischen Bohrkern mittels Photonenanalysemethoden erneut untersucht, die die äußerst hochgradige und klumpige Beschaffenheit der Goldmineralisierung bestätigt haben. Der Durchschnitt der beiden Kernprobenreihen bestätigt einen Abschnitt von 20,7 m mit einem Gehalt von 62,2 g/t (2 oz/t) Gold und einer modellierten wahren Mächtigkeit von 8 m. Die Kernausrichtung zeigt eindeutig, dass in diesem Abschnitt die Tiefe des Quarzerzgangs bebohrt wurde, weshalb seine Mächtigkeit übertrieben ist, aber er stellt ein vielversprechendes Ziel für eine sofortige Weiterverfolgung dar.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79123/RUAGold_030425_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Querschnitt von Gallant

DIE GESCHICHTE

Das Goldlager Cumberland umfasst 7 historische Minen in einer 2 km langen, in Richtung Nordnordwesten verlaufenden Zone mit Quarzerzgängen und Scherungen. Die historische Produktion belief sich auf insgesamt 21.740 oz Gold mit einem durchschnittlich gewonnenen Erzgehalt von 26,1 g/t (siehe Anhänge).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79123/RUAGold_030425_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Karte mit dem historischen Goldrevier Cumberland

KI-PLATTFORM VON VRIFY

Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit VRIFY eingegangen, um die KI-gestützte Mineralentdeckungsplattform von VRIFY zu nutzen, um die Entdeckung zu beschleunigen, die Kosten zu senken und die Risiken der Exploration weiter zu verringern.

In Zusammenhang mit der Konsolidierung des Goldfelds Reefton im November 2024 führte das Unternehmen das VRIFY-KI-Tool ein. Schon früh in der KI-Trainingsphase wurde Cumberland als herausragendes Ziel identifiziert. Das VRIFY-Team hat geochemische, bohrtechnische und geophysikalische Daten in einem noch nie dagewesenen Umfang und mit einer noch nie dagewesenen Genauigkeit in der gesamten Region angepasst, wobei es über 84 GB an Daten (über 170.000 Datenpunkte) verarbeitete und aktiv Informationen über unsere Bohrziele für 2025 lieferte, um das Projekt rascher weiterzuentwickeln und das Risiko unserer Arbeitsprogramme zu verringern.

Die Daten von RUA GOLD wurden die durch die KI-gestützte Plattform von VRIFY zur Mineralentdeckung erfasst. Diese KI-gestützte Datensynthese ermöglichte RUA GOLD eine aktive und effektive Einstufung seiner Bohrziele für 2025, wodurch die Projektentwicklung beschleunigt und das Risiko seiner Arbeitsprogramme innerhalb weniger Minuten reduziert wurde - ein Prozess, der bei manueller Durchführung Monate in Anspruch genommen hätte.

BESCHLEUNIGTE ENTDECKUNG

RUA GOLD übernahm Tausende von Datenpunkten aus den historischen Arbeiten an seinen unterschiedlichen Minenstandorten und Explorationsarbeiten in den Goldfeldern Reefton. Die Fähigkeit, diese bestehenden Daten rasch nach neuen Erkenntnissen und Zielen zu durchsuchen und dabei die jüngsten Arbeiten zu integrieren, lieferte über die Plattform von VRIFY ein Echtzeit-Feedback zur Verbesserung der Bohrprogramme.

SKALIERBARKEIT und KOSTENEINSPARUNGEN

RUA GOLD steht erst am Anfang und ist zuversichtlich, dass VRIFY weiterhin einen Mehrwert schaffen wird, indem es die Analyse größerer Datensätze ohne linearen Kostenanstieg ermöglicht.

HÖHERE GENAUIGKEIT

Das eigene KI-Modell von VRIFY reduziert menschliche Fehler und identifiziert Muster, die bei einer manuellen Überprüfung möglicherweise übersehen werden, was das Entdeckungspotenzial erhöht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79123/RUAGold_030425_DEPRCOM.004.png

Lager Cumberland

VRIFY-Hotspot

Abbildung 4: VRIFY-KI-Hotspot-Identifizierung mit Erkundungsgebiet Cumberland-Gallant

QA/QC HISTORISCHE BOHRUNGEN (MR 5093)

RUA GOLD betrachtet die Bohrergebnisse als historische Daten.

Der qualifizierte Sachverständige hat die offengelegten Daten verifiziert, einschließlich der Lage des Bohrkragens, der Probenahme und der analytischen Informationen, die in der schriftlichen Offenlegung enthalten sind.

1. Die Daten wurden durch Untersuchung des verbleibenden Kerns aus der Kern-Aufbewahrungsbox verifiziert; dabei wurden die Abschnitte, die Kernteilung und die Verfahren zur Handhabung der Abschnitte bestätigt und die protokollierten Kernbeschreibungen stimmten mit der ursprünglichen Kernprotokollierung überein.

2. Die Kernprobenahme- und Analyseverfahren wurden durch Prüfung und Bestätigung anhand der Original-Analysezertifikate der Labore SGS und ALS verifiziert, dass die aufgezeichneten Probennummern mit den protokollierten Probenintervallen übereinstimmten.

3. Anhand der Original-Analysezertifikate wurde verifiziert, dass Blindproben und zertifizierte Standards und Duplikate verwendet und gemeldet wurden und dass bei Abweichungen außerhalb von 2 Standardabweichungen die Analysen wiederholt wurden.

4. Es wurde verifiziert, dass von beiden Laboren eine geeignete Analysemethode für grobkörniges Gold verwendet wurde: SGS Reefton-Methode FASC30T (Sieb-Brandprobe) und ALS-Methode Au-SCR22AA (Sieb-Brandprobe)

5. Die qualifizierte Person hat in der Zone mit außergewöhnlich hohen Goldwerten bestätigt, dass Gold in Adern innerhalb einer bedeutenden Quarzader deutlich sichtbar ist.

Die aus dem OceanaGold-Bericht zusammengefasste QA/QC lautet wie folgt:

"Diamantbohrproben wurden im Allgemeinen über 1 m lange Abschnitte entnommen und in zwei Hälften geschnitten. Die Hälfte des Kerns wurde dann an SGS oder ALS geschickt. Einige der bedeutenden Riffproben wurden im ALS-Labor in Townsville für eine schnelle Verarbeitung analysiert und der Rest wurde im SGS-Labor in Westport analysiert. Aufgrund der großen Menge an Quarzriff, die im ersten Teil des Programms gebohrt wurde, wurde bei SGS eine Siebbrandtechnik (FAS30T) eingeführt.

ALS Townsville führte 1-kg-Brandproben (Au-SCR22AA) zusammen mit einem Standardverfahren für Brandproben (Au-AA26) durch. Die Diamantkernproben enthielten mindestens einen Leerwert und zwei zertifizierte Standards sowie mindestens zwei Laborduplikate, die nach dem Grobzerkleinern der Probe entnommen wurden. Wenn beide Standardproben aus demselben Bohrloch Analysewerte außerhalb von zwei Standardabweichungen des tatsächlichen Wertes ergaben, wurde das Labor gebeten, die Arbeit erneut zu analysieren. Die Proben aus den Sendungen RD131025.1 und RD131106.1 wiesen erhebliche Abweichungen von den Standards und Kontrollen auf. Diese beiden Chargen wurden erneut untersucht (RD131025.1R bzw. RD131106.1R).

Alle Untersuchungsdaten wurden direkt aus den Laborberichten in die AcQuire-Datenbank des Reefton-Projekts importiert."

Quelle: Anderson, T., 2014. MP 41164 Globe Progress annual technical report - 2014, OceanaGold Ltd; NZP&M, Ministry of Business, Innovation & Employment (MBIE), New Zealand. Unpublished Mineral Report MR5093.

PHOTONENANALYSE

Die Proben wurden von PhotonAssay am ALS Perth, Australien (ALS-Code Au-PA01), analysiert, das über einen Nachweisbereich von 0,03-350 ppm Au verfügt. Bei der PhotonAssay-Analyse werden die Proben mit hochenergetischen Röntgenstrahlen beschossen, die Atomkerne anregen, die Gammastrahlen mit charakteristischen Energien erzeugen, wodurch Gold nachgewiesen werden kann. Diese Methode hat eine schnelle Durchlaufzeit und ist zerstörungsfrei, sodass der gesamte Kern erhalten bleibt und unbegrenzt wiederholte Tests durchgeführt werden können. Alle fünf Proben wurden zusammen mit zertifiziertem Referenzmaterial (CRM) von OREAS in den Probenstrom gegeben.

ALS Perth ist unabhängig von RUA GOLD und sein Qualitätsmanagementsystem ist nach ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert oder nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Die qualifizierte Person (QP) hat alle in dieser Offenlegung verwendeten Daten hinreichend verifiziert.

Gewährung von Nachzugsaktieneinheiten

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es im Rahmen des am 17. April 2024 eingeführten Nachzugsaktieneinheitenplans des Unternehmens insgesamt 161.980 Nachzugsaktieneinheiten (DSUs) an nicht geschäftsführende Direktoren des Unternehmens unter Annahme eines Preises von 0,61 $ pro DSU gewährt hat. Die DSUs unterliegen einer Sperrfrist von einem Jahr und berechtigen den Inhaber zum Erhalt einer Stammaktie zu jenem Zeitpunkt, an dem der Inhaber aufhört, ein Direktor des Unternehmens zu sein.

Neues Marketingabkommen mit Baystreet.ca Media Corp.

Das Unternehmen hat mit Baystreet.ca Media Corp. am 1. April 2025 einen Dienstleistungsvertrag (das Bay Street Media-Abkommen) unterzeichnet, dem zufolge Baystreet.ca Media Corp. zugestimmt hat, dem Unternehmen Dienstleistungen im Bereich des Artikelvertriebs und der vollständigen Standortabdeckung zu erbringen. Gemäß den Bedingungen des Bay Street Media-Abkommens werden diese Marketingdienste über einen Zeitraum von drei Monaten für eine Gebühr in Höhe von 45.000 $ zzgl. Steuern erbracht. Baystreet.ca Media Corp. ist eine Full-Service-Marketingagentur mit Sitz in Vancouver, BC, und wird von Brady Allan geleitet. Baystreet.ca Media Corp. bietet digitales Marketing durch Werbung über seine eigene Plattform BayStreet.ca, die sowohl Video- als auch schriftliche Inhalte über kanadische Small-Cap-Unternehmen enthält. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung besitzt Baystreet.ca Media Corp. (einschließlich seiner Direktoren und Officers) nach Kenntnis des Unternehmens keine Wertpapiere des Unternehmens und ist vom Unternehmen unabhängig. Gemäß dem Bay Street Media-Abkommen wird das Unternehmen keine Wertpapiere an Baystreet.ca Media Corp. als Vergütung für seine Marketingdienste ausgeben.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 Gramm pro Tonne gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an OceanaGold Corporations größtes Goldminenprojekt WKP.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Technische Informationen

Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt.

Kontakt RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

Email: reckford@RUAGOLD.com

Website: www.RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens; sowie die Auswirkungen und Vorteile der Transaktion. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

ANHÄNGE

Tabelle 1: Gallant 001 Tabelle der erneuten Analyse

Au (g/t)

Probe Nr. Von Bis Abschnitt ALS 2025 Ursprüngliche Analyse Durchschnitt

(Photon) (Brandprobe) beider Methoden

GAL01001 30,6 32 1,3 2,2 3,16 2,68

GAL01002 32 33 1 0,97 1,37 1,17

GAL01003 33 34 1 0,32 1,9 1,11

GAL01004 34 35 1 0,11 3,32 1,715

GAL01005 35 36 1 <0,03 0,02 0,01

GAL01006 36 37 1 <0,03 0,01 0,01

GAL01007 37 38 1 2,66 3,38 3,02

GAL01008 38 39 1 21,17 23,4 22,285

GAL01009 39 40 1 0,33 0,5 0,415

GAL01010 40 41 1 0,26 0,46 0,36

GAL01011 41 42 1 1,98 6,31 4,145

GAL01012 42 43 1 0,27 0,97 0,62

GAL01013 43 44 1 0,43 1,73 1,08

GAL01014 44 45 1 0,04 3,53 1,785

GAL01015 45 46 1 1,8 0,54 1,17

GAL01016 46 47 1 2,75 6,81 4,78

GAL01017 47 48 1 426 1910 1168

GAL01018 48 49 1 46,12 30 38,06

GAL01019 49 50 0,7 5,2 4,68 4,94

GAL01020 50 51 1 28,46 1,49 14,975

GAL01021 51 52 1 7,14 6,77 6,955

GAL01022 52 53 1 8,15 6,98 7,565

GAL01023 53 54 1 1,15 0,87 1,01

GAL01024 54 55 1 0,19 0,11 0,15

GAL01025 55 56 1 0,38 0,53 0,455

GAL01026 56 57 1 3,41 2,14 2,775

GAL01027 57 58 1 2,96 2,28 2,62

GAL01028 58 59 1 0,46 0,24 0,35

GAL01029 59 60.2 0,5 0,41 0,52 0,465

Anmerkung: wahre Mächtigkeit des Erzgangs: 8 m.

Tabelle 2: Historische Produktion in dem Goldrevier Cumberland (Barry, 1993)

Erzgang Tonnen Produktion Gewonnener Gehalt Gewonnener Gehalt

(Au oz) (oz/t) (g/t)

Scotia 604 1.283 2,1 66,1

Gallant 2.378 759 0,3 9,9

Sir Francis Drake-Happy Valley 17.261 5.810 0,3 10,5

Cumberland 14.120 13.629 1,0 30,0

Exchange-Industry 519 260 0,5 15,6

Quelle: Barry, J.M., 1993. The History and Mineral Resources of the Reefton Goldfield. Ministry of Commerce Resource Information Report No. 15.

Tabelle 3: Bohrlochkragen von GAL001, historisches Bohrloch.

Bohrloch Easting (NZTM) Northing (NZTM) Höhe (RL) Endtiefe Azimut Neigung

GAL001 1508726 5327981 628 123,7 293° -70°

Darstellung: New Zealand Transverse Mercator (NZTM) 2000.

Referenz für historische Gehalte und Produktion:

Barry, J.M., 1993. The History and Mineral Resources of the Reefton Goldfield. Ministry of Commerce Resource Information Report No. 15.

Referenz für die Analyseergebnisse von Gallant:

Anderson, T., 2014. MP 41164 Globe Progress annual technical report - 2014, OceanaGold Ltd; NZP&M, Ministry of Business, Innovation & Employment (MBIE), New Zealand. Unpublished Mineral Report MR5093.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

