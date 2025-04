Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Hannover Messe

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Hannover Messe:

"Die weltgrößte Industriemesse in Hannover soll mit ihren Innovationen eigentlich Optimismus verbreiten. Doch die Unternehmen zeigen sich so stark verunsichert wie seit der Coronapandemie nicht mehr. Energiekrise, Inflation und bürokratische Hürden haben die Industrie stark geschwächt. Neue Handelsbarrieren könnten nun angesichts der multiplen Krisen im schlimmsten Fall zum Knock-out führen. Wer glaubt, mit einem Weiter-so überleben zu können, der irrt gewaltig. Die Weltmärkte sind im Umbruch, und es wird keine zweite Chance geben. Die Zeit des Zauderns ist vorbei. Europas Industrie muss jetzt mutig voranschreiten, in Innovationen investieren und neue Wege gehen."