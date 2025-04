Trading-Chance AUD/USD: Alle Jahre wieder…

Werbung

Eine Schockwelle fuhr durch die Märkte, als US-Präsident Donald Trump seine reziproken Zölle gegen unzählige Staaten kommuniziert hatte. In turbulenten Phasen, völlig gleich, wodurch sie turbulent sind, lassen sich mit Systematiken die besten Ergebnisse erzielen. Zwar hat man in diesen Zeiten auch mehr Ausstopper, doch die Dimension der Gewinner kompensiert das um ein Vielfaches über. Heute haben wir einen top-saisonalen Trade auf den Australischen Dollar im Gepäck.

Im Trading gibt es gleich mehrere Parameter, die Erfolg oder Misserfolg maßgeblich beeinflussen. Wann steigt man ein? Wann steigt man aus? Wie weit entfernt sollte der Stop-Loss liegen? Setzt man ein Gewinnziel? Wenn ja, wo? Das sind so viele Variablen, dass es vollkommen unmöglich ist, dass Sie alle oder die Mehrzahl wieder und wieder, in hunderten und tausenden von Trades richtig wählen. Im Gegenteil: meist sind private Trader von Emotionen geleitet, handeln unter Angst oder aus Gier.

Das jeder Markt fundamentale Einflussfaktoren hat, die in spezifischen Zeitfenstern des Jahres sehr regelmäßig zu Preisschocks (starken Bewegungen) führen, gilt es, diese zu erfassen, auszuwerten und darauf eine fundierte Strategie zu bauen, die durch sämtliche Marktphasen und Volatilitäten überdurchschnittlich positiv performt. Ein solch fundiert ausgearbeitetes Setup auf den Australischen Dollar möchten wir Ihnen heute vorstellen. Es nutzt, ähnlich wie die Strategie auf das Britische Pfund, eine signifikante, sich regelmäßig wiederholende Stärke im Monat April.

88% Trefferquote

Trefferquoten allein sagen nicht viel aus – das möchten wir an dieser Stelle wiederholt betonen. In diesem Fall sind jedoch sowohl Treffer-, wie auch Auszahlungsquote außergewöhnlich hoch. Das spricht dafür, dass hier ein starker fundamentaler Basiseffekt vorliegt. Von einem Basiseffekt sprechen wir, wenn große Marktteilnehmer, zum Beispiel aufgrund von Steuerstichtagen, Abrechnungsterminen am Terminmarkt oder dergleichen, immer wieder in einem spezifischen Zeitfenster in eine spezifische Richtung handeln. Im Australischen Dollar öffnet sich heute ein Zeitfenster bis etwa zur Monatsmitte, in dem der Kurs in 88,6% der Fälle steigt. Im Durchschnitt wertet AUD/USD um etwa 0,8% auf. Das ist in Anbetracht der Kürze der Zeit und der Tatsache, dass es sich um eine Währung handelt, enorm.

Eingestiegen wird immer an Handelstag vier im April. Der Ausstieg erfolgt an Handelstag 10, zum Handelsende. In diesem Jahr ist Handelstag vier heute. Handelstag 10 ist am 14. April.

Abbildung: Equity des Setups aus dem 5x Portfolio · Quelle: www.realmoneytrader.com

Charttechnische Lage des DAX

Für die Strategie spielt Charttechnik keinerlei Rolle, da sie rein saisonal basiert handelt. Dennoch wollen wir einen kurzen Blick auf den Chart des AUD/USD werfen. Der ab Herbst 2024 dynamisch abwärts gerichtete Trend wurde im Januar nach oben durchbrochen. Seitdem befindet sich der Wechselkurs in einem stabilen (rot) Aufwärtstrend und hat jüngst dessen Unterkante getestet. Innerhalb des Trendkanals wäre Luft bis etwa 0,66.

Das Bild trübt sich aus technischer Perspektive ein, wenn der Kurs unter 0,618 AUD/USD absinkt. Oberhalb dieser Marke bleiben prinzipiell die Bullen am Drücker.

Quelle: www.tradingview.com

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf AUD/USD

Wenn man sich vor Augen führt, dass der Gewinnvorteil eines Casinos gegenüber den Spielern nur knapp über 50% (meist 52-53%) liegt, und Casinos eine hochgradig lukrative Angelegenheit sind, stellt sich im Normalfall gar nicht die Frage, ob man einen Trade macht, der einen Gewinnvorteil von über 88% hat und eine hohe Auszahlungsquote aufweist. Da zudem auch die Charttechnik einen intakten, wenn gleich jungen, Aufwärtstrend anzeigt, spricht alles für eine Trading-Chance Long auf AUD/USD.

Open End Turbo Long Optionsschein auf AUD/USD

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Unlimited Turbo Long Optionsschein ausgesucht. Das Produkt hat K.O.-Schwelle und Basispreis jeweils bei 0,5966. Bei einem aktuellen Kurs von 0,6321 AUD/USD ergibt sich somit ein Hebel von 17. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass der K.O. unweit des benötigten Stop-Loss gelegen ist. Im Produkt ist ein Stop-Loss von 0,5 Euro sinnvoll. Die WKN lautet PL4GSJ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 0,64 AUD/USD

Unterstützungen: 0,622 AUD/USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf AUD/USD

