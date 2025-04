VW investiert in Amarok-Nachfolger für Südamerika

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Volkswagen will in eine neue Generation des Pickup-Modells Amarok in Argentinien 580 Millionen Dollar investieren.

Das Geld fließe in Entwicklung, Produktionstechnologie und Standortstruktur im Werk Pacheco, erklärte VW am Donnerstag. Regionales Wachstum und lokale Produktion an den jeweiligen Märkten seien wichtige Elemente des Zukunftsplans der VW-Kernmarke, erklärte Thomas Schäfer, der VW und die Markengruppe Core des Konzerns leitet. Das Fahrzeug werde in der Region für die Region entwickelt. "Mit dieser Investition stärken wir unsere Position in einer strategisch wichtigen Region für die Marke Volkswagen."

Am Standort Pacheco wurden in den vergangenen 15 Jahren bereits mehr als 770.000 Amarok-Modelle produziert. Der Pritschenwagen wird außerdem in Kooperation mit Ford in Südafrika für den internationalen Markt gefertigt.

