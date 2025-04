ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Buy' - Ziel 74 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem Treffen mit einem Manager des Unternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Demnach könnte eine bessere Dynamik des Herstellers von Medizintechnik in China möglichen Gegenwind in den USA ausgleichen, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 02:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

