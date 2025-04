APA ots news: Volksbank Akademie revolutioniert Mitarbeitertraining mit KI

Die Volksbank Akademie integriert Künstliche Intelligenz (KI) in ihr Weiterbildungsprogramm und setzt damit neue Maßstäbe im Mitarbeitertraining. Wien (APA-ots) - Mit dem innovativen KI gestützten Konversationstool "Second Nature" können Mitarbeiter ab sofort realitätsnahe Gesprächssituationen simulieren und wertvolles Feedback erhalten. Dieses zukunftsorientierte Konzept verspricht eine deutliche Verbesserung der Beratungsqualität und beschleunigt die Einarbeitung neuer Teammitglieder. Zwtl.: "Second Nature": Virtuelles Training mit echtem Mehrwert Das KI-basierte Tool "Second Nature" simuliert eine Vielzahl von Kundengesprächen, von der Produktpräsentation bis zur spezialisierten Beratung. Die KI-gesteuerten Gesprächspartner reagieren dynamisch und individuell, wodurch ein praxisnahes Lernerlebnis entsteht. "Mitarbeiter können so in einem sicheren Umfeld üben und individuelles Feedback zu ihrer Performance erhalten. Die flexible, orts- und zeitunabhängige Nutzung des Tools ermöglicht effizientes Lernen, angepasst an die Bedürfnisse der modernen Arbeitswelt", erklärt Jonas Höhndorf, Teamleiter Digital Learning. Zwtl.: Stärkung der Kundenorientierung durch KI Die Volksbank Akademie sieht in "Second Nature" ein Schlüsselinstrument zur Stärkung der Kundenorientierung. Durch das intensive Training gewinnen Mitarbeiter an Sicherheit und Kompetenz im Kundengespräch. Sie lernen, komplexe Produkte verständlich zu erklären und individuell auf Kundenbedürfnisse einzugehen. "Mit Second Nature investieren wir in die Zukunft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses Format bereichert unser Ausbildungsportfolio und schafft somit Begeisterung bei unseren Mitarbeitenden für digitale Technologien. Dies ist eine essenzielle Grundlage, um uns zukunftsfit aufzustellen", sagt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken- Verbundes. Zwtl.: Innovation für eine moderne Bankenwelt "Der Einsatz von KI im Mitarbeitertraining unterstreicht den innovativen Ansatz der Volksbank Akademie. Mit diesem zukunftsweisenden Konzept stellen wir uns den Herausforderungen der digitalen Transformation und setzen neue Standards in der Weiterbildung. Wir gehen unseren innovativen Weg konsequent weiter und positionieren uns als Vorreiterin in der Bankbildung", so Sonja Berger, Geschäftsführerin der Volksbank Akademie. Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von rd. 32,1 Mrd. Euro und betreut mit 3.158 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rd. 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 31.12.2024). Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: VOLKSBANK AKADEMIE Mag. Sonja Berger, MSc Geschäftsführung Telefon: +43 50 40045 DW 4525 E-Mail: sonja.berger@volksbankakademie.at Website: https://www.volksbankakademie.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0042 2025-04-08/09:58