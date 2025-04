Dax-Rückblick:

Der Xetra-Dax kollabierte gestern kurz nach neun Uhr in einem Panik-Crash bis unter die Marke von 18.500 Punkten. An einem der denkwürdigsten Handelstage in der Geschichte des deutschen Leitindex wurden dann am Nachmittag kurzzeitig sämtliche Verluste egalisiert. Der Dax handelte für ein paar Minuten sogar im positiven Terrain.

Heute Morgen befindet sich der Index auf Richtungssuche und handelt innerhalb einer vergleichsweise großen Handelsspanne seitwärts.

Dax-Ausblick:

Ein Ausbruch aus der Handelsspanne vom heutigen Vormittag - zwischen 19.850 auf der Unter- und 20.150 Punkten auf der Oberseite - könnte kurzfristig die weitere Richtung vorgeben.

Ein Ausbruch auf der Oberseite hätte das Potenzial, erneut den Bereich um 20.700 Punkte - das gestrige Tageshoch - anzusteuern. Ein Ausbruch unter 19.850 Punkte dürfte hingegen noch einmal Verkäufe nach sich ziehen. Es bleibt alles weiter sehr fragil im Dax.