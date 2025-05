Die Dax-Euphorie wurde abverkauft, aber eine wichtige Unterstützung hält bislang

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen ("Euphorie nach Einigung im Zollstreit - nun erst einmal Kasse machen?") Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

Wer die Verkaufspanik am Montag, dem 7. April, zum Kauf genutzt hat, hat alles richtig gemacht. Die Kaufpanik am heutigen Montag (erst einmal) zum Ausstieg zu nutzen, könnte sich im Nachhinein möglicherweise ebenso als richtig erweisen. Es bleibt spannend.

Nach der euphorischen Eröffnung am Vormittag gab der Index bis zum Nachmittag stetig nach und verlor zeitweise deutlich über 500 Punkte vom Tageshoch bei 23.906 Punkten aus. Das gestrige Tagestief am Nachmittag lag bei 23.361 Punkten. Da sich die US-Indizes nach den positiven Eröffnungen weitestgehend stabilisieren konnten, kann sich auch der Dax heute zunächst wieder leicht erholen.

Dax-Ausblick:

Die Skepsis bezüglich der Euphorie gestern Vormittag erwies sich als berechtigt, die Tageskerze vom gestrigen Montag trägt einen klar bärischen Charakter nach dem Anstieg zuvor.

Das ehemalige Allzeithoch um 23.475 Punkte fungiert nun in den kommenden Tagen als entscheidende Unterstützung für die Käuferseite. Wird diese Zone (grün im Tageschart unten) per Tagesschlusskurs unterboten, wäre eine größere Verkaufswelle im Index einzuplanen. Bis dahin bleiben die Bullen vorerst (noch) weiter im Spiel, was eine mögliche Trendfortsetzung auf der Oberseite anbelangt.