AKTIE IM FOKUS: Traton weiten Verlust nach Eckdaten aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Eckdaten für das erste Quartal haben die Aktien von Traton am Mittwoch kurz vor Handelsschluss ihre Verluste ausgeweitet. Sie rutschten auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr und verbuchten ein Minus von rund 7 Prozent.

Die Volkswagen-Lastwagentochter lag mit ihrem vorläufigen operativen Ergebnis unter der Markterwartung. An der Jahresprognose änderte Traton nichts. Am Vormittag hatte das Unternehmen bereits bekanntgegeben, dass der Absatz in den ersten drei Monaten mit 73.100 Fahrzeugen zehn Prozent unter dem Vorjahreswert lag./ajx/he