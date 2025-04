Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Einzelwerte: Rolls Royce, Redcare Pharmacy, Adidas, AeroVironment, Peabody Energy, Eli Lilly, Taiwan Semi, Palo Alto, Meta, Nike, Intel und Apple.

Weiterhin ist keine Erholung in den Märkten in Sicht. Mehrere Indizes und unzählige Einzelaktien befinden sich in einem Bären-Markt, ein Ende der enormen Volatilität und des Abwärtsdrucks scheint kaum in Sicht. Trump beharrt auf seiner Position, die Zölle in Höhe von 104 Prozent auf chinesische Waren wurden in der Nacht ebenso eingeführt, wie die gegen sämtliche andere Handelspartner der USA.

Die Zölle auf chinesische Waren treffen den iPhone Hersteller Apple besonders hart. In vier Handelstagen hat die Aktie rund ein Viertel an Wert verloren und Apple damit den Status als wertvollstes Unternehmen der Welt. Wie soll das bloß weitergehen?

Intel-Aktien fanden sich gestern ebenfalls stark abgestraft am tiefsten Stand seit 2009 wieder. Auch hier drücken die Zoll-Sorgen enorm auf die Kurse, so wie bei vielen anderen Halbleiter-Aktien auch. Auch hier ist kein Ende in Sicht. In Deutschland führen die Aktien von Musterdepot-Wert Redcare Pharmacy die Verlierer-Liste im MDax an. Eine Kapitalmaßnahme sorgt hier für enormen Abgabedruck. Ob das nachvollziehbar ist, dazu heute mehr in der Live-Sendung.