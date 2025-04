Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH 09.04.2025 / 14:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA Unternehmen: ABO Energy KGaA ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 09.04.2025 Kursziel: 97,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 99,00 auf EUR 97,00. Zusammenfassung: ABO Energy hat mit einem Nettoergebnis von EUR25,6 Mio. ihre ursprüngliche Guidance (EUR25 Mio. - EUR31 Mio.) erreicht. Für das laufende Jahr plant das Unternehmen mit einem Nettoergebnis zwischen EUR29 Mio. und EUR39 Mio. Das entspräche einer Nettoergebnissteigerung zwischen 13% und 52%. Auch für die Jahre 2026 - 2028 plant ABO Energy ein kräftiges Nettoergebniswachstum und sieht den Nettogewinn 2028 bei mindestens EUR50 Mio. liegen. Wir halten sowohl das kurzfristige zweistellige Ergebniswachstum als auch die mittelfristigen Wachstumsziele für gut erreichbar. Unsere Zuversicht speist sich aus den sehr hohen Volumina, für die ABO Energy sich bereits gesetzlich abgesicherte Einspeisetarife sichern konnte. Seit Anfang 2024 beträgt ABOs in Deutschland bezuschlagtes Onshore-Wind-Volumen 240 MW, was ohne den Turbineneinkauf grob einem Umsatzpotenzial von EUR240 Mio. entsprechen dürfte. Hinzu kommen Wind- und PV-Projekte (130 MW) aus Frankreich, die 2024 ebenfalls Einspeisetarife erhalten haben. Das sehr hohe Volumen an 2024 in Deutschland genehmigten Projekten (335 MW Wind, 120 MW Solar) spricht für weitere Erfolge in den nächsten Ausschreibungsrunden. ABO Energy hat kein Geschäft in den USA und ist daher nicht direkt von Zöllen der Trump-Administration betroffen. Auch eine globale Rezession würde das Unternehmen angesichts des bereits gesicherten Geschäfts und des sehr robusten Windmarktes in Deutschland u.E. sehr gut überstehen. Wir weisen darauf hin, dass Wind- und Solarstrom in Deutschland einen gesetzlichen Einspeisevorrang haben, was zu einer hohen Sicherheit bei Investitionen in entsprechende Assets führt. Die zuletzt wieder rückläufigen langfristigen Zinsen sollten die Projektfinanzierung günstiger machen. Wir haben unsere Schätzungen für das laufende Jahr leicht angehoben. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein aufgrund der höheren Nettoverschuldung leicht auf EUR97 gesunkenes Kursziel (bisher: EUR99). Mit einem Konsensus-KGV 2025E von 10 und 2026E von 8 ist das Unternehmen sehr attraktiv bewertet. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. Kurspotenzial: >160%. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 99.00 to EUR 97.00. Abstract: ABO Energy has delivered its original 2024 guidance (EUR25m - EUR31m) with a net result of EUR25.6m. For the current year, the company is guiding towards a net result of between EUR29m and EUR39m, which would correspond to net result growth of between 13% and 52%. ABO Energy also plans strong net profit growth for the years 2026 - 2028 and sees net profit of at least EUR50m in 2028. We believe that both short-term double-digit earnings growth and the medium-term growth targets are well achievable. Our confidence is fuelled by the very high volumes for which ABO Energy has already secured legally guaranteed feed-in tariffs. Since the beginning of 2024, ABO has received tariffs for 240 MW onshore wind volume in Germany. Without turbine procurement this corresponds to sales potential of roughly EUR240m. In addition, 130 MW wind and PV projects from France received feed-in tariffs in 2024. The very high volume of projects approved in Germany in 2024 (335 MW wind, 120 MW solar) suggests further success in the next tendering rounds. ABO Energy has no business in the US and is therefore not directly affected by tariffs imposed by the Trump administration. In our opinion, the company would also weather a global recession very well in view of its already secured business and the very robust wind market in Germany. We would like to point out that wind and solar power enjoy a statutory feed-in priority in Germany, which leads to a high level of security when investing in corresponding assets. The recent decline in long-term interest rates should make project financing more favourable. We have slightly raised our forecasts for the current year. An updated DCF model yields a slightly lower price target of EUR97 (previously: EUR99) due to the higher net debt. With a consensus 2025E P/E ratio of 10x and 2026E of 8x, the company is very attractively valued. We confirm our Buy recommendation. Upside >160%. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. 