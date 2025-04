ROUNDUP/Aktien New York: Dow mit weiterem Stabilisierungsversuch

NEW YORK (dpa-AFX) - Entgegen den vorbörslich klar negativen Indikationen haben sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte leicht erholt präsentiert. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,2 Prozent höher bei 37.716 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,6 Prozent auf 5.011 Zähler aufwärts. Der von den großen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 gewann 1,4 Prozent auf 17.333 Punkte.

Unterdessen hat sich der Zollkonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China am Mittwoch nochmals verschärft. Als Antwort auf weitere US-Zölle in Höhe von 50 Prozent hat Peking Gegenzölle im gleichen Umfang verkündet. Die zunächst auf 34 Prozent angelegte Sonderzölle auf alle US-Einfuhren sollen nun 84 Prozent betragen und am Donnerstag in Kraft treten.

Analyst Jens Klatt vom Broker XTB warnte in diesem Zusammenhang vor erheblichen Turbulenzen an den Finanzmärkten. Denn die Renditen von US-Staatsanleihen seien stark gestiegen, während die Notenbank Fed die Marktakteure mit ihrem Schweigen angesichts der Verwerfungen an den Märkten verunsichere.

Die Rendite zehnjähriger US-Papiere ist binnen drei Tagen von 4,0 Prozent auf bis zu 4,5 Prozent nach oben geschnellt. Investoren erachten also US-Anleihen in dem angeschlagenen Marktumfeld nicht mehr als sichere Anlage und verkaufen sie stattdessen. Auch der US-Dollar geriet am Mittwoch erneut unter Druck. Zuletzt setzte wie auch bei den Renditen eine verhaltene Gegenbewegung ein.

Die Papiere aus der US-Pharmaindustrie gingen wegen der sich ausweitenden Zollstreitigkeiten auf Talfahrt. Eli Lilly , Pfizer , Merck & Co und Johnson & Johnson verloren zwischen 2,9 und 3,9 Prozent. Nach Aussagen von US-Präsident Trump sind nun auch massive Zölle auf importierte Pharmazeutika geplant.

Die "Glorreichen Sieben", die sieben bedeutendsten US-Tech-Unternehmen, verzeichneten einheitlich Kursgewinne. Amazon , Meta , Nvidia , Alphabet , Microsoft , Apple und Tesla verbuchten Kursaufschläge zwischen 0,3 und 4,7 Prozent.

Die Aktien von Delta Air Lines gewannen 6,0 Prozent. Die Fluggesellschaft legte besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das erste Quartal vor, zog den Jahresausblick wegen der Unsicherheiten rund um den Zollkonflikt aber zurück. TD-Cowen-Analyst Tom Fitzgerald bezeichnete diese Entscheidung im gegenwärtig unsicheren Umfeld als umsichtig. Er glaubt, dass die Fluggesellschaft "aufgrund ihrer Ertragsvielfalt und Bilanzstärke ein besserer Hafen im Sturm ist als viele Konkurrenten"./edh/he