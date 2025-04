Kurssprung nach Trumps Zölle-Aussetzung

(dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag angesichts von Donald Trumps vorläufiger Kehrtwende im Zollstreit eine Erholungsrally gestartet. In den ersten Handelsminuten sprang der deutsche Leitindex um gut acht Prozent auf 21.247 Punkte hoch. Damit kehrte er über die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Durchschnittslinie zurück. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstagmorgen um 7,7 Prozent auf 26.770 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 machte mit einem Plus von 6,9 Prozent ebenfalls ordentlich Boden gut.

"Die Situation ist nicht chaotisch, sie ist verrückt", kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt für Deutschland und Österreich bei der niederländischen Bank ING. Laut dem charttechnisch orientierten Wertpapieranalysten Marcel Mußler "ist nach gestern erst einmal Aufatmen angesagt". Ähnlich wie andere Experten sieht er aber keinen Grund zur Euphorie. Denn schließlich sei der Zollkrieg nicht beendet, sondern nur für Verhandlungen ausgesetzt worden. "Dabei wird Trump aber weiterhin nicht den Samariter geben", so Mußlers Prognose. "Er wird vielmehr weiter mit markigen Sprüchen die Stimmung anheizen. Und das Vertrauen in Trump bleibt zerstört." Dazu bedeute der anhaltende Handelskrieg mit China schwer zu kalkulierende Risiken./gl/zb