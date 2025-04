EQS-Adhoc: FamiCord AG übertrifft Jahresprognose 2024 auf Basis vorläufiger Zahlen ergebnisseitig wesentlich

EQS-Ad-hoc: FamiCord AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

FamiCord AG übertrifft Jahresprognose 2024 auf Basis vorläufiger Zahlen ergebnisseitig wesentlich



Leipzig, 10. April 2025 – Die FamiCord AG hat Ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 ergebnisseitig wesentlich übertroffen. Zu diesem Schluss kommt der Vorstand auf Basis heute vorliegender vorläufiger Geschäftszahlen. Auf Basis dieser vorläufigen Geschäftszahlen lagen die Umsatzerlöse bei 82,2 Mio. Euro und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bei 8,8 Mio. Euro. Im Rahmen der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 ging der Vorstand von Umsatzerlösen zwischen 81 und 88 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 6,5 und 8,0 Mio. Euro aus. Die ergebnisseitige Abweichung zum oberen Ende der Prognosebandbreite beläuft sich entsprechend auf rund 10 Prozent.

Den vollständigen Geschäftsbericht 2024 wird die Gesellschaft wie geplant am 30. April 2025 veröffentlichen.

FamiCord (ehemals Vita 34) wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute die mit Abstand führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Zellbanking bietet das Unternehmen seitdem als Full-Service-Anbieter für die Kryokonservierung die Entnahmelogistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden im Dampf von flüssigem Stickstoff am Leben erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit rund 1 Million Einheiten eingelagerten biologischen Materials bei FamiCord für die Gesundheit ihrer Familien gesorgt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Zell- & Gentherapien sowie CDMO tätig.

