EQS-News: Marinomed Biotech AG: Marktstart der neuen feuchtigkeitsspendenden Carragelose-Augentropfen in Österreich

Marinomed Biotech AG: Marktstart der neuen feuchtigkeitsspendenden Carragelose-Augentropfen in Österreich

Carragelose-Augentropfen zur Behandlung trockener Augen wurden unter dem Handelsnamen „Coldamaris protect“ in Österreich eingeführt

Augentropfen ergänzen das bestehende Carragelose-Produktportfolio, das an Unither Pharmaceuticals übertragen wurde, und sind wichtig, um vertraglich vereinbarte Earn-Out-Meilensteine zu erreichen

Darüber hinaus hat das abschwellende Carragelose-haltige Nasenspray eine Konformitätserklärung gemäß der neuen Medizinprodukteverordnung (MDR) erhalten

Korneuburg, Österreich, 10. April 2025 – Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) gibt bekannt, dass der österreichische Vertriebspartner Sigmapharm die feuchtigkeitsspendenden Augentropfen unter dem Handelsnamen „Coldamaris protect“ auf den Markt gebracht hat, nachdem 2023 eine entsprechende Lizenzpartnerschaft abgeschlossen wurde. Die Augentropfen ergänzen das bestehende, rezeptfrei erhältliche Carragelose-Produktportfolio, das aus Nasensprays und Rachenprodukten zur Prophylaxe und Behandlung von viralen Atemwegserkrankungen besteht. In einer im Jahr 2024 in Spanien durchgeführten klinischen Studie verbesserten die Augentropfen die mit dem trockenen Auge verbundenen Symptome um bemerkenswerte 54 % und wurden von Patienten mit leichtem bis mittelschwerem Syndrom des trockenen Auges gut vertragen.

Im Jahr 2024 wurde das Carragelose-Geschäft an das französische Unternehmen Unither Pharmaceuticals verkauft. Marinomed unterstützt Unither nun bei der Übertragung des Geschäftsbereichs und der erfolgreichen Weiterentwicklung des Portfolios. Die Markteinführung der Augentropfen ist ein wichtiger Meilenstein für das Erreichen vertraglich vereinbarter Meilensteine in Bezug auf die Earn-Out-Komponenten des Vertrags.

Darüber hinaus hat Marinomed erhebliche Fortschritte bei der Übertragung des Carragelose-Produktportfolios auf die neue Medizinprodukteverordnung (MDR) erzielt. Neben anderen Carragelose-Nasensprays hat nun auch das abschwellende Nasenspray, das eine Kombination aus Carragelose und Sorbitol enthält, die Konformitätserklärung unter der MDR erhalten. Die MDR, die die bisher gültige Medizinprodukterichtlinie (MDD) ersetzt, setzt neue EU-weite Standards für die Anforderungen an Sicherheit, Leistung, Qualität klinischer Daten und die gesamte technische Dokumentation für Medizinprodukte.

Eva Prieschl-Grassauer, CSO von Marinomed, kommentiert: „Carragelose ist aufgrund ihres hervorragenden Sicherheitsprofils und anderer bedeutender Vorteile ein idealer Wirkstoff zur Linderung trockener Augen. Die Aufnahme der Carragelose-Augentropfen in die Produktpalette ist eine logische Ergänzung und rundet das bestehende Produktportfolio ab. Diese Markteinführung sowie die laufende Übertragung der Produkte auf die neue MDR unterstützen die positive Entwicklung des Carragelose-Portfolios, was sich auch auf die Earn-Out-Komponenten der Vereinbarung zwischen Unither und Marinomed auswirkt.“

Über Carragelose®

Carragelose® ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit einem einzigartigen, breiten virus- und allergenblockierenden Wirkungsspektrum. Es ist bekannt als ein verträgliches, effektives und sicheres Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von viralen Erkrankungen der Atemwege. Mehrere klinische und präklinische Studien haben gezeigt, dass Carragelose® eine Schutzschicht auf der Schleimhaut bildet, die Viren daran hindert, Zellen zu infizieren. Laborstudien und klinische Daten haben bestätigt, dass Carragelose® auch die Übertragung von SARS-CoV-2 verhindern kann.[1],[2] Carragelose®-Produkte wurden zum Vertrieb in Europa, Nordamerika, Australien und weiteren Ländern in Asien und Lateinamerika auslizensiert. Das Carragelose®-Portfolio von Nasensprays und Produkten für den Rachenraum finden Sie unter https://www.carragelose.com/en/portfolio/launched-products, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Carragelose® unter https://www.marinomed.com/de/publikationen/wissenschaftliche-publikationen. Im Februar 2025 wurde das gesamte Carragelose®-Portfolio an das französische Unternehmen Unither Pharmaceuticals übertragen.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Marinomed und Marinosolv® sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert.

[1]https://www.dovepress.com/efficacy-of-a-nasal-spray-containing-iota-carrageenan-in-the-postexpos-peer-reviewed-fulltext-article-IJGM

[2]https://www.marinomed.com/de/news/marinomed-biotech-ag-informiert-ueber-positive-klinische-ergebnisse-fuer-iota-carrageen-nasenspray-zur-covid-19-praevention-1

