EQS-News: Politischer Rückenwind für Verbio: Koalitionsvertrag stellt die Weichen für Betrugsbekämpfung, Klimaschutz und Versorgungssicherheit

Politischer Rückenwind für Verbio: Koalitionsvertrag stellt die Weichen für Betrugsbekämpfung, Klimaschutz und Versorgungssicherheit



10.04.2025 / 16:40 CET/CEST

Politischer Rückenwind für Verbio: Koalitionsvertrag stellt die Weichen für Betrugsbekämpfung, Klimaschutz und Versorgungssicherheit

Politische Zielrichtung stimmt – jetzt braucht es konsequente Umsetzung bei Erhöhung der THG-Quote und Betrugsbekämpfung.

Bioenergie ist entscheidend für Energieversorgung, Klimaschutz und die Resilienz heimischer Produktion.

Verbio als Teil einer modernen Stoffpolitik und nachhaltigen Chemiebranche.

Leipzig, 10. April 2025 – Die Koalition hat im Koalitionsvertrag Absichten formuliert, die THG-Quote weiter zu erhöhen, Betrugsprävention im Biokraftstoffmarkt voranzutreiben und Betrug bei Biokraftstoff-Importen wirksamer zu bekämpfen. Verbio begrüßt diese politischen Ziele. Gleichzeitig fordert Verbio eine zügige und effektive Umsetzung, nachdem der Markt bereits seit zwei Jahren unter den Betrugsfällen bei Biodieselimporten und CO2-Einsparungsprojekten (UERs) leidet. „Die Richtung stimmt, jetzt kommt es auf eine konsequente und zeitnahe Umsetzung an“, so Stefan Schreiber, Vorstandsmitglied bei der Verbio SE. Nur durch eine konsequente Bekämpfung von Betrug kann Bioenergie als verlässlicher und nachhaltiger Energieträger etabliert werden.

Bioenergie als strategischer Pfeiler

Insbesondere in Zeiten von Klimakatastrophen und geopolitischen Unsicherheiten zeigt sich: Bioenergie ist ein zentraler Baustein der Energieversorgung – sowohl im Kontext der Dekarbonisierung als auch für die Versorgungssicherheit. Sie stärkt nicht nur die Energieautarkie, sondern trägt auch zur Resilienz der heimischen Produktion bei. Biokraftstoffe sind ein entscheidender Faktor für die Minderung von CO₂-Emissionen im Verkehr und daher auch ein zentrales Element im Klimaschutz.

Zu begrüßen ist daher das klare Bekenntnis im Koalitionsvertrag zum verstärkten Einsatz alternativer Kraftstoffe, einschließlich Biokraftstoffe, im Verkehr. Die Koalition hat erkannt, dass Biokraftstoffe insbesondere für die mittelfristige Dekarbonisierung des Fahrzeugbestands alternativlos sind. Nach dem Wegfall der UERs erbringen sie ca. 90 Prozent der Emissionsminderungen in diesem Bereich. Positiv bewerten wir außerdem die Ankündigung zur ambitionierten Umsetzung der THG-Quote im Rahmen der RED III-Umsetzung. Darüber hinaus bringt die Koalition im Koalitionsvertrag den Vorschlag zur Grüngasquote ins Spiel. Das wäre ein wichtiger Schritt, um Biogas neben dem Verkehrsbereich auch in anderen Anwendungsbereichen wie dem Wärmemarkt, der Industrie, der Chemie sowie als Wasserstoffderivat zu integrieren.

Nachhaltige Chemie als Zukunftsfeld

Verbio positioniert sich nicht nur als Vorreiter im Bereich Bioenergie, sondern auch als aktiver Teil einer modernen Stoffpolitik, für die sich die Koalition einsetzen will. Am Verbio-Standort in Bitterfeld werden ab 2026 in großen Mengen erneuerbare Moleküle für die chemische Industrie produziert. Die biobasierten Spezialchemikalien kommen beispielweise in Wasch- und Reinigungsmitteln, Hochleistungsschmierstoffen für Motoren und Kunststoffen zum Einsatz. Als Rohstoff zur Herstellung setzt Verbio Rapsölmethylester (Biodiesel) ein. Die Erweiterung der Wertschöpfungskette ermöglicht nicht nur den Eintritt in neue Märkte für Verbio, sondern auch innovative Produkte mit geringem CO₂-Fußabdruck für den Endverbraucher. „Mit unseren Investitionen in die Herstellung von Spezialchemikalien leisten wir einen aktiven Beitrag zu einer modernen Stoffpolitik, die auf Nachhaltigkeit, Innovation und Versorgungssicherheit setzt“, so Claus Sauter, Vorstandsvorsitzender von Verbio.

Über Verbio

Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In unseren Bioraffinerien verarbeiten wir Roh- und Reststoffe aus der regionalen Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, grüner Energie und erneuerbaren Produkten für Chemie und Landwirtschaft. Darüber hinaus stellen wir hochwertige Komponenten aus nachhaltig erzeugter Biomasse für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie bereit. An unseren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika beschäftigen wir ca. 1.500 Mitarbeitende. Unser Leitsatz „Pioneering green solutions“ fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Mit innovativen Technologien und grünen Lösungen gestalten wir den gesellschaftlichen und industriellen Wandel hin zu Klimaneutralität und ökologischer Produktion. Wir tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Dabei verbinden wir globales Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg, gesellschaftlicher Verantwortung und Versorgungssicherheit. Die Verbio-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist in Zörbig, Deutschland.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Verbio SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. Verbio übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Veröffentlichung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Kontakt:

Verbio SE

Ritterstraße 23 (Oelßner's Hof)

04109 Leipzig

Alina Köhler (IR)

Ulrike Kurze (PR)

Tel: +49(0)341/308530-299

E-Mail: ir@verbio.de/pr@verbio.de

