Ölpreise sinken deutlich - Zollunsicherheit bleibt hoch

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre starken Vortagsgewinne größtenteils wieder abgegeben. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Mittwoch seine Zölle teilweise ausgesetzt hatte, waren die Ölpreise nach oben gesprungen. Am Donnerstag setzte eine starke Gegenbewegung ein.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni sank auf 62,14 Dollar. Das waren 3,32 Dollar weniger als am Vortag. Vor der Entscheidung von Trump hatte der Ölpreis allerdings noch weniger als 60 Dollar gekostet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai fiel um 3,44 Dollar auf 58,89 Dollar.

Die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch. Schließlich wurden die Zölle am Mittwoch für China sogar angehoben. Zudem sind die gerade in Kraft getretenen Zölle nur für 90 Tage ausgesetzt worden. Konjunkturängste bleiben bestehen - zumal die Zeichen im Handelskrieg zwischen den USA und China alles andere als auf Entspannung stehen. Die chinesische Wirtschaft, aber auch die Weltwirtschaft dürfte stark belastet werden, falls die hohen Zölle gegen China so in Kraft bleiben. Das dämpft auch die Nachfrage nach Rohöl. Bevor Trump in der vergangenen Woche seine Zölle gegenüber fast allen Ländern der Welt bekanntgeben hatte, kosteten beide Ölsorten rund 12 Dollar mehr als jetzt.