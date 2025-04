ROUNDUP: Nordex startet mit mehr Bestellungen ins laufenden Jahr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat im ersten Quartal spürbar mehr Aufträge an Land gezogen. Der Auftragseingang sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund fünf Prozent auf 2.182 Megawatt gestiegen, teilte das Hamburger Unternehmen am Donnerstag mit. Die Bestellungen gingen vor allem aus der Türkei, Deutschland und Finnland ein, aber auch aus Brasilien und Lettland. "Wir gehen davon aus, dass sich diese positive Dynamik im Laufe des Jahres fortsetzt und halten an unseren Plänen für 2025 fest", sagte Nordex-Chef José Luis Blanco laut Mitteilung. Die Aktie legte daraufhin zu.

Im allgemein merklich erholten Gesamtmarkt stieg das im MDax notierte Papier zuletzt rund fünf Prozent. Im laufenden Jahr hat Nordex bereits mehr als ein Drittel zugelegt. Der Windturbinenbauer habe ein Rekordquartal in Sachen Aufträge hinter sich, kommentierte Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies. Das Ordervolumen deutlich über der Konsensschätzung.

Insgesamt bestellten die Kunden im ersten Quartal 337 Windenergieanlagen für Projekte in zehn Ländern. Dabei konnte Nordex etwas höhere Preise verlangen: Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung stieg leicht von 0,85 auf 0,87 Millionen Euro. Der MDax-Konzern will im Restjahr weitere Aufträge in den Kernregionen inner- und außerhalb Europas gewinnen.

Nordex beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Zu dem Unternehmen gehören Werke in Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Ihren Quartalsbericht für die ersten drei Monate des Jahres wollen die Hamburger in rund 2 Wochen vorlegen./niw/lew/mis