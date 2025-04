Tesla stoppt Verkauf von in den USA gebauten Modellen in China

Peking (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat den Verkauf von zwei in den USA gefertigten Modellen in China gestoppt.

Auf der chinesischen Homepage war es nicht mehr möglich, die Modelle S und X zu bestellen, wie Reuters am Freitag nachprüfte. Auch auf dem WeChat-Kanal konnten keine Bestellungen aufgegeben werden. Ein Grund dafür wurde nicht genannt. Tesla antworte zunächst auch nicht auf die Anfrage nach einer Stellungnahme.

Tesla fertigt in seinem Werk in Shanghai das Model 3 und den Bestseller Model Y für den chinesischen Markt und für Exporte nach Europa. Das Model S und das Model X werden dagegen ausschließlich in den USA gebaut. 2024 wurden nach Angaben eines Analysten des chinesischen Händlerverbandes 1553 Fahrzeuge vom Typ Model X und 311 Model S nach China exportiert.

Zwischen den USA und China hat sich der Handelskrieg zuletzt immer weiter zugespitzt. Am Freitag erhöhte die Regierung in Peking ihren Zollsatz für US-Importe auf 125 Prozent. Sie reagierte damit auf die drastisch gestiegenen Einfuhrzölle für chinesische Produkte in den USA, die US-Präsident Donald Trump inzwischen bis auf 145 Prozent nach oben getrieben hat.