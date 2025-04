ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Markterwartungen an das GLP-1-Abnehmmittel Danuglipron dürften noch nicht allzu hoch gewesen sein, schrieb Analyst Chris Schott am Montag anlässlich eines Studienstopps. Insgesamt hält er die Aktien der Amerikaner für günstig./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 08:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 08:13 / EDT

