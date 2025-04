IRW-News: Calibre Mining Corp. : Calibre liefert 71.539 Unzen in Q1 2025, ein Produktionsrekord für das erste Quartal; Aktuelles zur Goldmine Valentine

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Calibre liefert 71.539 Unzen in Q1 2025, ein Produktionsrekord für das erste Quartal; Aktuelles zur Goldmine Valentine

Vancouver, B.C. - 14. April 2025: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ - freut sich, die Betriebsergebnisse für das am 31. März 2025 zu Ende gegangene Quartal ("Q1") sowie ein Update zur Goldmine Valentine ("Valentine") in Neufundland und Labrador, Kanada, bekannt zu geben. Alle Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Ich bin sehr stolz auf unser Betriebsteam, das ein weiteres starkes Quartal mit einer Produktion von 71.539 Unzen Gold im ersten Quartal 2025 abgeliefert hat. Die Goldmine Valentine schreitet weiter voran; die erste Erzverarbeitung wird nun für Anfang des dritten Quartals erwartet, gefolgt von einem stetigen Anstieg auf die Nennkapazität von 2,5 Millionen Tonnen. Die Verzögerung bei der Erzverarbeitung spiegelt das Wachstum des Umfangs in bestimmten Bereichen wider, wie z.B. bei der elektrischen Verkabelung und der tatsächlichen Leistung des Auftragnehmers. Valentine ist so positioniert, dass es sich zu einem langlebigen Eckpfeiler in Kanada entwickeln wird, der anfänglich etwa 200.000 Unzen Gold pro Jahr liefern wird und erhebliche Explorationsmöglichkeiten bietet.

Im Februar kündigten wir die Fusion mit Equinox Gold an, um einen führenden, auf Nord- und Südamerika ausgerichteten Goldproduzenten zu schaffen. Dieser Zusammenschluss stellt für beide Unternehmen einen wichtigen Meilenstein dar und wird zu einem diversifizierten Portfolio von Minen in fünf Ländern führen, das von Greenstone und Valentine, zwei hochwertigen, langlebigen und kostengünstigen kanadischen Goldminen, angeführt wird. Zusammen werden wir zum zweitgrößten Goldproduzenten Kanadas. Bei Nennkapazität werden diese kanadischen Anlagen voraussichtlich etwa 590.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren, was einen erheblichen Wert für die Calibre-Aktionäre schafft und eine überzeugende Chance für eine Neubewertung darstellt.

Calibre hat eine solide Erfolgsbilanz bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen und der Steigerung des Shareholder Value. Ich sehe eine enorme Chance, die beiden Unternehmen zu integrieren, auf diesem Erfolg aufzubauen und das Vertrauen beider Aktionärsbasen zu stärken. New Equinox Gold hat das Potenzial, eine jährliche Goldproduktion von über 1,2 Millionen Unzen zu erreichen, wenn Greenstone und Valentine voll ausgelastet sind. Darüber hinaus wird das kombinierte Unternehmen von einem großen Goldbestand an Mineralreserven und Mineralressourcen sowie von einer robusten Pipeline an Erschließungs-, Erweiterungs- und Explorationsprojekten profitieren. Diese starke Grundlage unterstützt ein risikoarmes, nachhaltiges Wachstum und einen langfristigen Wert für die Aktionäre

Q1 2025 Höhepunkte

- Konsolidierte Goldproduktion von 71.539 Unzen; Nicaragua 64.469 Unzen und Nevada 7.070 Unzen, was eine solide Grundlage für den Rest des Jahres 2025 darstellt;

- Barmittel in Höhe von$ 214,5 Mio. am 31. März 2025 ($ 177,4 Mio. in bar und 37,1 Mio. $ in Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung, wobei die letzten 25 Mio. $ an Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung nach Quartalsende von unserem Konto für Schuldenerlöse freigegeben wurden); und

- Bekanntgabe des Zusammenschlusses von Calibre und Equinox Gold zur Schaffung eines bedeutenden, auf Nord- und Südamerika fokussierten Goldproduzenten. Durch den Zusammenschluss werden die Diversifizierung, die Größenordnung, die Finanzkraft und die betriebliche Expertise verbessert, wodurch das kombinierte Unternehmen eine langfristige Wertschöpfung erzielen kann. Die wichtigsten Highlights sind:

- Schaffung eines kanadischen Goldkraftwerks mit ergänzenden Minen in ganz Amerika,

- Stärkung der kritischen Masse und des Kapitalmarktprofils mit verbesserter Bedeutung für die Aktionäre,

- Unmittelbarer Anstieg der Produktion und des Cashflows durch ein größeres Anlagenportfolio,

- Gestärktes, kombiniertes Führungsteam mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung,

- Unterbewertet im Vergleich zur Konkurrenz mit erheblichem Kurssteigerungspotenzial, und

- Starke Bilanz mit der Fähigkeit zum raschen Schuldenabbau.

Update zur Goldmine Valentine

- Die Tailings Management Facility ist fertiggestellt;

- Die Stahlbauarbeiten sind abgeschlossen;

- Der Massenbau steht kurz vor dem Abschluss; das Projekt geht jetzt in die Fertigstellung des Systems/Teilsystems über;

- Die Installation des Vorbrechers ist abgeschlossen, und seine Inbetriebnahme ist fast beendet;

- Mühlenmotoren und Mühlenauskleidungen sind installiert, und die Vorinbetriebnahme ist im Gange;

- Die Förderanlagen stehen kurz vor der Fertigstellung, die Gurtbänder sind fertiggestellt und die Vorinbetriebnahme ist im Gange;

- Die Verrohrung der CIL-Laugungstanks und die elektrischen Arbeiten werden fortgesetzt und sollen Ende des zweiten Quartals abgeschlossen sein;

- Der Bau des Überlandförderers, des Haldenförderers für Groberz, des Rückgewinnungstunnels und des Plattenbandförderers ist fast abgeschlossen und geht in die Vorinbetriebnahme über;

- Die ADR-Anlage und der Schwerkraftkreislauf sind mechanisch fertiggestellt und wurden an die Vorinbetriebnahme übergeben;

- Kabelträger, Kabelverlegung und Endverschlüsse machen Fortschritte;

- Der Beginn der Erzverarbeitung wird nun für Anfang des 3. Quartals erwartet, was eine geringfügige Erweiterung des Umfangs in bestimmten Bereichen, wie z. B. der elektrischen Verkabelung, und die derzeitige Leistung der Auftragnehmer widerspiegelt;

- Das anfängliche Projektkapital bleibt vollständig finanziert; und

- Im Februar 2025 wurde ein Programmmanagementvertrag für die Phase 2 des Ausbaus vergeben, der eine Steigerung des Durchsatzes der Prozessanlage auf >5 Mtpa vorsieht.

Fotos vom Baufortschritt der Goldmine Valentine

Haldenzuführungsförderer - März 2025

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79224/14-04-2025_DE_CXB_PRde.001.jpeg

Hauptwerk/Schleifgebäude - Februar 2025

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79224/14-04-2025_DE_CXB_PRde.002.jpeg

SAG- und Kugelmühle - April 2025

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79224/14-04-2025_DE_CXB_PRde.003.jpeg

Q1 2025 Telefonkonferenz Details

Datum: --Donnerstag, Mai 8, 2025

Uhrzeit: --10:00 Uhr ET

Webcast-Link:-https://edge.media-server.com/mmc/p/owjabixj

Anweisungen zum Erhalt der Einwahlnummer für die Telefonkonferenz:

1. Alle Teilnehmer müssen sich über den unten stehenden Link registrieren, um an der Telefonkonferenz von Calibre für Q1 2025 teilzunehmen.

2. Um sich anzumelden, klicken Sie auf https://dpregister.com/sreg/10197889/febb10ad93 und füllen Sie das Online-Anmeldeformular aus.

3. Nach der Registrierung erhalten die angemeldeten Teilnehmer die Einwahlnummern und die PIN-Nummer, die sie während des Anrufs eingeben müssen.

Der Live-Webcast und der Link zur Anmeldung können auch unter www.calibremining.com im Bereich Veranstaltungen unter der Registerkarte Investoren abgerufen werden. Der Live-Audio-Webcast wird archiviert und kann 12 Monate lang nach der Veranstaltung unter www.calibremining.com wiedergegeben werden. Die Präsentationsfolien, die die Telefonkonferenz begleiten werden, werden vor der Telefonkonferenz im Investorenbereich der Calibre-Website unter Präsentationen zur Verfügung gestellt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.GEO, dem Chefgeologen von Calibre und einer "qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Calibre

Calibre (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

IM NAMEN DES VORSTANDES

"Darren Hall"

Darren Hall, Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Unternehmensentwicklung & IR

T: 604.628.1012

E: calibre@calibremining.com

Website: www.calibremining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Calibre Mining Corp. ("Calibre") in der Zukunft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anpeilen", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "schaffen", "verbessern", "verbessern", "aufwärts", "Wachstum", "annehmen", "beabsichtigen", "Strategie", "Ziel", "objektiv", "möglich" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten".

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Erwartungen hinsichtlich der Goldproduktion, der Kosten, der Erschließung und der Exploration für seine Betriebe und Projekte zu erreichen; der Erfolg und der Zeitplan für den Abschluss des Baus der Goldmine Valentine ("Valentine"), ihre Produktions- und Betriebskapazitäten und das Aufwärtspotenzial von Valentine; zusätzliche Explorationserfolge bei Valentine; die anfänglichen Projektkosten für die Fertigstellung von Valentine; das Phase-2-Erweiterungsprojekt bei Valentine, das gemäß den aktuellen Erwartungen verläuft; die Reinvestition des Unternehmens in sein bestehendes Portfolio an Grundstücken für weitere Explorationen und Wachstum; Aussagen bezüglich der vorrangigen Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten des Unternehmens; Aussagen bezüglich der Erwartungen für das kombinierte Unternehmen ("New Equinox Gold"), das aus dem Unternehmenszusammenschluss (die "Transaktion") von Calibre und Equinox Gold Corp. ("Equinox") nach dem Abschluss; die Durchführung und der Zeitplan der Transaktion; die strategische Vision für New Equinox Gold nach dem Abschluss der Transaktion und die Erwartungen hinsichtlich des Explorationspotenzials, der Produktionskapazitäten und der zukünftigen finanziellen oder betrieblichen Leistung von New Equinox Gold nach dem Abschluss, einschließlich der Investitionserträge und der Aktienkursentwicklung; die Produktions- und Kostenprognose 2025; die potenzielle Bewertung von New Equinox Gold nach dem Abschluss der Transaktion; die Genauigkeit der Pro-forma-Finanzlage und der Aussichten von New Equinox Gold nach Abschluss der Transaktion; der Erfolg des neuen Managementteams; die Umwandlung von Mineralressourcen und Mineralreserven; der Erfolg von Equinox und Calibre bei der Zusammenlegung von Betrieben nach Abschluss der Transaktion; das Potenzial von New Equinox Gold, die Produktionsprognosen, die Branchenziele, das öffentliche Profil und die Erwartungen zu erfüllen; und künftige Pläne, Projektionen, Ziele, Schätzungen und Prognosen sowie der damit verbundene Zeitplan.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im jährlichen Informationsformular von Calibre, in den geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen und in der Managementdiskussion und -analyse für das Jahr, das am 31. Dezember 2024 endet, sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht sind.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79224

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79224&tr=1

