Zollausnahme für Smartphones & Co. stützt Dax

Frankfurt (Reuters) - Ausnahmen von US-Zöllen für Elektronikprodukte sorgen für gute Stimmung an der Frankfurter Börse.

Der Dax notierte zum Handelsstart am Montag gut zwei Prozent fester bei 20.802,42 Punkten.

Bei verschärften Zollbestimmungen der USA für Importe bleiben elektronische Geräte wie Smartphones und Computer vorerst verschont. "US-Präsident Donald Trump macht den nächsten Rückzieher. Und auch dieser kommt an den Börsen gut an", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Zugleich kündigte Trump an, er werde im Laufe dieser Woche die Höhe eines Zolls auf importierte Halbleiter bekanntgeben. "Wie dieser ausgestaltet sein wird und wie hoch er ausfallen wird - darüber kann aktuell nur spekuliert werden", warnte Altmann.

Gefragt bei den Einzelwerten waren vor allem Aktien aus dem Chipsektor. Siltronic, Elmos, Infineon und Aixtron legten um knapp drei bis 4,5 Prozent zu. Im Fokus stand zudem Salzgitter. Deutschlands zweitgrößter Stahlkonzern will sich nicht von seinem Großaktionär Günter Papenburg übernehmen lassen. Die Aktien gaben nach der Ankündigung fast 1,5 Prozent nach und gehörten damit zu den wenigen Verlierern an der Frankfurter Börse.

