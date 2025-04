ANALYSE-FLASH: RBC belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Carl Zeiss Meditec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Medizintechnikers dürfte die Risiken für die Jahresprognose entschärfen und die Investoren beruhigen, schrieb Analyst Charles Weston am Dienstag nach den Quartalszahlen. Die Stärke im Geschäft mit refraktiver Chirurgie in China hob er als besonders positiv hervor, zumal dieser Bereich bislang der größte Schwachpunkt gewesen sei. Bis sich die Erholung im China-Geschäfts als robust erweise und die Auswirkungen der US-Zölle klarer darstellen ließen, bleibt Weston an der Seitenlinie./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 03:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2025 / 03:48 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------