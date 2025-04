EQS-News: KAP AG MIT VERÄNDERUNG IM VORSTAND

EQS-News: KAP AG / Schlagwort(e): Personalie

KAP AG MIT VERÄNDERUNG IM VORSTAND



16.04.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





KAP AG MIT VERÄNDERUNG IM VORSTAND

Dr. Hartmut Sauer scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus

Marten Julius leitet das Unternehmen als Alleinvorstand

Fulda, 16. April 2025 – Dr. Hartmut Sauer hat dem Aufsichtsrat der KAP AG („KAP“), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), mitgeteilt, dass er sein Vorstandsamt mit Wirkung zum 15. April 2025 niederlegen und damit aus dem Vorstand ausscheiden möchte. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch entsprochen. Marten Julius wird die Vorstandsaufgaben von Dr. Sauer übernehmen und die KAP AG – im Einklang mit der Satzung – als Alleinvorstand leiten.

Christian Schmitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KAP AG: „Wir bedanken uns bei Dr. Hartmut Sauer ausdrücklich für sein Engagement für die Unternehmensgruppe. Mit seinem technischen Know-how hat er insbesondere die Entwicklung des Segments surface technologies geprägt. Für die private und berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.“

Marten Julius, Mitglied und Sprecher des Vorstands der KAP AG: „Die Zusammenarbeit mit Dr. Hartmut Sauer war für mich persönlich und fachlich ausgesprochen wertvoll. Seine technische Expertise ist beeindruckend und er hat die Weiterentwicklung der Möglichkeiten in der Oberflächenbeschichtung der KAP vorangetrieben. Ich bin mir sicher, dass er der KAP AG weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben wird.“

Dr. Hartmut Sauer war seit September 2023 Mitglied des Vorstands der KAP AG und verantwortete insbesondere die Entwicklung des Segments surface technologies. In verschiedenen Funktionen gehörte er dem KAP-Konzern seit 2019 an.

Kontakt:

KAP AG

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 661 103 327

Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen Nischenmärkten wahrnimmt. KAP konzentriert sich dabei aktuell auf drei Kernsegmente: engineered products, flexible films und surface technologies. Derzeit ist die KAP AG mit 20 Standorten und rund 1.800 Mitarbeitern in zehn Ländern präsent. Mit einem aktiven Beteiligungsmanagement konzentriert sich KAP darauf, das bestehende Portfolio kontinuierlich zu optimieren und Wertsteigerungen zu schaffen. Dabei bleiben die individuellen Stärken und Identitäten der erfolgreich am Markt agierenden Unternehmen gewahrt. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard, ISIN DE0006208408).

16.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2118580 16.04.2025 CET/CEST