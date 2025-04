Politische Börsen haben kurze Beine? – So verhalte ich mich aktuell @goldeseltradinginvesting

Direkt zum Video auf YouTube

► Darum geht's im Video:

In diesem spannenden Talk mit Richard “Richy” Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Michael Flender (@goldeseltradinginvesting) wird die aktuelle Marktsituation unter die Lupe genommen. Besonders im Fokus stehen die Auswirkungen von Trumps Zollpolitik auf die US-Wirtschaft sowie die globalen Märkte. Die beiden Experten beleuchten die Herausforderungen der Abhängigkeit von Lieferketten und das Vertrauen in die US-Wirtschaft. Zudem wird die Rolle der Anleihen und die Reaktionen anderer Länder auf die US-Wirtschaftspolitik analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den geopolitischen Einflüssen, insbesondere den angespannten Beziehungen zwischen den USA und China. Auch Handelskriege, Zölle und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft kommen zur Sprache. Am Ende gibt es einen Ausblick auf die mögliche Marktentwicklung.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung in die aktuelle Marktsituation

03:03 ► Auswirkungen von Trumps Zollpolitik

05:47 ► Herausforderungen der US-Wirtschaft und Lieferketten

09:03 ► Die Rolle der Anleihen und das Vertrauen in die USA

11:51 ► Die globale Reaktion auf die US-Wirtschaftspolitik

14:48 ► Ausblick auf die zukünftige Marktentwicklung

15:42 ► Marktanalyse und geopolitische Einflüsse

19:01 ► Investitionsstrategien in unsicheren Zeiten

23:31 ► Zukunftsausblick und Marktprognosen

28:26 ► Technologische Hilfsmittel für Investoren



Das Video wurde am 17.04.2025 um 12:40 Uhr veröffentlicht.



