IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. erhält Ergebnisse der luftgestützten MobileMT-Untersuchung auf seinem Projekt Yellowstone in Saskatchewan

IRW-PRESS: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. erhält Ergebnisse der luftgestützten MobileMT-Untersuchung auf seinem Projekt Yellowstone in Saskatchewan

VANCOUVER, British Columbia, 17. April 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Ergebnisse einer helikoptergestützten Mobile MagnetoTellurics-(MobileMT)-Untersuchung erhalten hat, die auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Yellowstone im westlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan durchgeführt wurde.

Die Untersuchung wurde von Expert Geophysics aus Aurora (Ontario) durchgeführt und umfasste 373 Linienkilometer in einem Linienabstand von 400 Metern. Magnetische Daten und Niederfrequenzdaten (VLF) wurden über dem nordöstlichen Teil des Claim-Blocks erfasst, wobei Gebiete anvisiert wurden, die zuvor noch nicht mit tief eindringenden elektromagnetischen (EM) Methoden untersucht worden waren. Das MobileMT-System ist für die Erkundung von Leitern in Tiefen von mehr als 1.000 Metern ausgelegt und liefert hochauflösende Aufnahmen von potenziellen im Grundgebirge beherbergten Strukturen, die für eine Uranmineralisierung günstig sind.

Ergebnisse der Untersuchung

Die Analyse der MobileMT-Daten hat mehrere Explorationsziele umrissen, die durch starke, tiefe Leitfähigkeitsanomalien gekennzeichnet sind, die mit interpretierten strukturellen Merkmalen übereinstimmen. Dies deutet auf das Potenzial für Uranvorkommen in hydrothermalen oder strukturellen Zonen hin, die mit Uranlagerstätten des Diskordanztyps in Zusammenhang stehen könnten. Diese leitfähigen Zonen werden als unabhängig von den Ringstrukturen des Carswell-Einschlagskraters interpretiert, was auf einen Ursprung im Grundgebirge hindeutet. Mehrere der Anomalien fallen mit strukturell komplexen Korridoren zusammen, die möglicherweise mit von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Verwerfungen in Verbindung stehen, und mit Trends von magnetischen Tiefs zusammenhängen - Merkmale, die oft als wichtig für Uranvorkommen des Diskordanztyps angesehen werden. Die VLF-Daten zeigen oberflächennahe lineare Merkmale, die als Verwerfungsstrukturen interpretiert werden. Diese Lineamente stimmen häufig mit Unterbrechungen oder Versätzen in den Leitfähigkeits- und Magnetikdatensätzen überein, sowie mit subtilen radiometrischen U- und Th-Anomalien, die auf eine Flüssigkeitszirkulation aus der Tiefe hindeuten und eine wertvolle strukturelle Ebene für die Priorisierung von Zielen hinzufügen. Geophysikalische Untersuchungen sind nicht endgültig, und die Ergebnisse befinden sich noch in einem frühen Stadium der Interpretation, sodass keine Garantie für eine Mineralentdeckung besteht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79283/MEC_041725_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Ergebnisse der Mobile MT-Untersuchung 2025 auf dem Projekt Yellowstone von Mustang Energy zeigen die scheinbare Leitfähigkeit bei der niedrigsten Untersuchungsfrequenz (33 Hz) in Bezug auf die größte Untersuchungstiefe des MMT-Untersuchungssystems.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79283/MEC_041725_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Ergebnisse der Mobile MT-Untersuchung 2025 auf dem Projekt Yellowstone von Mustang Energy zeigen die magnetische Abbildung der CVG und der gesamten magnetischen Intensität.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79283/MEC_041725_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Ergebnisse der Mobile MT-Untersuchung 2025 auf dem Projekt Yellowstone von Mustang Energy zeigen eine Niederfrequenzabbildung (VLF) von oberflächennahen Leiteranomalien.

Die jüngste MobileMT-Untersuchung hat einen Teil des Projekts Yellowstone erfolgreich ergänzt, der zuvor noch nicht mit tief eindringenden elektromagnetischen Tests untersucht worden war, sodass jetzt das gesamte Konzessionsgebiet geophysikalisch erfasst ist. Das Unternehmen verfügt jetzt über einen soliden Datensatz aus luftgestützten EM-Untersuchungen sowie magnetischen und radiometrischen Datensätzen, die ein umfassendes Verständnis sowohl der oberflächennahen als auch der tief liegenden Strukturen ermöglichen. Dieses mehrschichtige geophysikalische Rahmenwerk verbessert die Fähigkeit, mit erhöhter Zuversicht auf vorrangige Uranziele hinzuarbeiten. Das Unternehmen integriert diese Ergebnisse aktiv in historische Daten, um zukünftige Bohrziele zu verfeinern und zu priorisieren.

Über das MobileMT-System

Mobile MagnetoTellurics (MobileMT) ist die neueste Innovation in der luftgestützten Elektromagnetik und eine der fortschrittlichsten Generationen luftgestützter AFMAG-Technologien. Die MobileMT-Technologie nutzt natürlich vorkommende elektromagnetische (EM) Felder im Frequenzbereich von 25 bis 20.000 Hz. Gewitter setzen Energie frei, von der ein Teil in EM-Felder umgewandelt wird, die sich in dem Bereich zwischen Ionosphäre und Erde ausbreiten. Die von diesen EM-Feldern im Untergrund induzierten EM-Felder und Ströme werden bei MobileMT verwendet, um Schwankungen des elektrischen Widerstands im Untergrund zu erkennen.

Die MobileMT-Technologie ist das Ergebnis umfangreicher Erfahrungen bei der Entwicklung von Geräten und Signal-/Datenverarbeitungsalgorithmen für die Messung natürlicher EM-Felder. MobileMT kombiniert die neuesten Fortschritte in den Bereichen Elektronik, luftgestütztes Systemdesign und hochentwickelte Signalverarbeitungstechniken. Die fortschrittliche Rauschverarbeitungstechnik sowohl auf elektronischer als auch auf Signalverarbeitungsebene gewährleistet eine hohe Datenqualität auch bei geringen natürlichen EM-Feldern.

Das MobileMT-Vermessungssystem kann tief liegende Strukturen, die möglicherweise mit den Feeder-Verwerfungssystemen der Uranmineralisierung in Zusammenhang stehen, effektiv identifizieren und ist in der Lage, sowohl die im Grundgebirge beherbergten elektromagnetischen Leiter als auch die im Sandstein beherbergten Zonen mit anomalen Widerständen zu erkennen, die üblicherweise mit den Uranlagerstätten im Athabasca-Becken in Verbindung gebracht werden.

MobileMT ist in der Lage, Widerstands-Kontraste bis in Tiefen von über 1.000 Metern aufzulösen, und frühere MobileMT-Untersuchungen haben erfolgreich Leiter im Grundgebirge und Alterationszonen in den Sandsteinformationen bedeutender Uranlagerstätten im Athabasca-Becken identifiziert.

Über das Projekt Yellowstone

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Yellowstone ist etwa 16 Kilometer von der ehemals produzierenden Mine Cluff Lake im westlichen Athabasca-Becken entfernt. Das Projekt umfasst sieben aneinandergrenzende Claims mit einer Gesamtfläche von 21.820 Hektar. Das Konzessionsgebiet umgibt den äußeren Rand der Carswell Impact Structure und grenzt an das Projekt West Cluff von Fission Uranium. Man geht davon aus, dass die Carswell Impact Structure auf einen Meteoriteneinschlagskrater mit einem Durchmesser von ca. 18 km zurückzuführen ist, der das Grundgebirge freilegte, das die Sandsteinformationen des Athabasca-Beckens unterlagert und hochgradige Uranmineralisierungen beherbergt, darunter auch die Uranmine Cluff Lake. Das Projekt Yellowstone wird von mehreren Leitern durchquert, die noch nicht überprüft wurden.

Qualifizierende Stellungnahme

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.

Hinweis in Bezug auf angrenzende Konzessionsgebiete:

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf Uranlagerstätten, die sich in der Nähe des Projekts Yellowstone befinden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entdeckungen von Mineralen auf nahegelegenen Konzessionsgebieten und deren vielversprechende Ergebnisse ungeachtet ihrer Nähe nicht notwendigerweise auf die Mineralisierung des Projekts Yellowstone oder die Fähigkeit des Unternehmens, die Projekte kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell abbaubare Lagerstätten zu finden, hinweisen. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 83.069 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 ha im Norden und das Projekt Spur über 23.680 ha im Süden erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

z. d.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder geht davon aus oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, sollten, würden oder eintreten, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf das künftige Potenzial der gemäß der Vereinbarung erworbenen Mineral-Claims im Besitz des Unternehmens, einschließlich des Projekts Yellowstone; und den Abschluss zukünftiger Explorationsarbeiten auf dem Projekt Yellowstone, einschließlich der Identifizierung vorrangiger Uranziele. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Exploration seiner Konzessionsgebiete angesichts unterschiedlicher Umwelt- und Wirtschaftsfaktoren, die sich seiner Kontrolle entziehen, fortzusetzen, und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Ergebnisse der Untersuchung mit den historischen Daten zusammenzuführen, um zukünftige Bohrziele zu verfeinern und priorisieren. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79283

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79283&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA62821U1003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.